REDACCIÓN. El gigante tecnológico chino Huawei tiene previsto presentar al público seis novedosos dispositivos, el próximo jueves 10 de septiembre. Te contamos cuáles son esos innovadores terminales que si eres usuario de Huawei te sorprenderán.

De acuerdo con lo que se informó, el 10 de septiembre, la compañía realizará una conferencia virtual de desarrolladores. Durante esa comparecencia, Huawei podría revelar dos auriculares inalámbricos, dos relojes inteligentes y dos ordenadores portátiles.

Pero ¿de qué modelos se trata?

De acuerdo con medios especializados, lo más probable es que sean los FreeBuds Pro y FreeLace Pro.

El primer dispositivo inalámbrico, inspirado en los AirPods de Apple, contará con un sistema de cancelación de ruido activo bautizado como ANC.

Los FreeBuds se conectarán al smartphone, a través de Bluetooth 5.2 y estarán disponibles en tres colores: blanco, negro y plata.

En cuanto a los audífonos FreeLacePro, se colocarán alrededor del cuello. Estos tendrán una autonomía de hasta 24 horas, una profundidad de reducción máxima de hasta 40 dB y una profundidad de reducción de ruido promedio de 25 dB.

Además, contarán con el llamado modo ambiente, lo que permitirá al usuario utilizarlos, y al mismo tiempo estar al tanto de lo que sucede a su alrededor. Eso resulta una opción perfecta para paseos en bicicleta u otras actividades deportivas.

A continuación, usted puede ver algunos avances gráficos explicados en esta nota.

I'm currently using the Huawei #FreeLacePro and i am slowly turning into a neckband earphone user. No need to worry about misplaced earbuds and LONGER battery life. I understand why they exist in the first place. pic.twitter.com/pwa3c2Xm7K

— Effi Saharudin 🇲🇾👩🏼‍🚀 (@1Obefiend) September 6, 2020