¿Troglio Selección? Así responde el técnico albo sobre un futuro en la «H»

TEGUCIGALPA.- El trabajo realizado por el entrenador argentino, Pedro Troglio es digno de admirar, ya que en su primer campeonato con los merengues los colocó como líderes del torneo regular y les llevó al campeonísimo luego de casi 4 años sin títulos.

A nivel internacional tiene buenas sensaciones desde su participación en la liga de Concacaf y la Concachampions; esta última rompió el favoritismo y descalificó al campeón de la MLS, Seattle Sounders en su propia casa.

Troglio Selección

Con estos datos, el argentino sin duda alguna tiene méritos para ser el entrenador de Honduras; al ser consultado sobre las posibilidades de que en un futuro tome las riendas de la «Bicolor» esto fue lo que contestó:

«Primero esperemos que se vaya Fabián, quiero seguir ganando cosas con Olimpia, pero no descartó nunca llegar a la selección de Honduras, esperemos que Coito clasifique al mundial de Catar y lo haga muy bien”.

Pide respeto para el trabajo de Coito

Para el estratega blanco es primordial respetar el trabajo de sus colegas ya que no le gusta que nadie interfiera en sus labores.

“Vengo de una familia humilde y la pasamos muy mal y eso me hizo aprender a seguir el camino correcto, el fútbol me cambio la vida, trato de ser respetuoso con mis colegas, no me gusta que se metan conmigo, no me meto con nadie, me gusta respetar al país que me da de comer”.

“Trato de ser lo más educado posible porque estoy en otro país y debo manejarme muy bien, hemos logrado sobrellevar las situaciones difíciles”.

