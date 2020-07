Coito sobre el buen momento del Choco: «Nos beneficia a la Selección»

ESPAÑA.- El delantero hondureño del Cádiz, Anthony Lozano fue una parte vital para el ascenso del Cádiz a la primera división del fútbol español; liga donde se medirá a grandes equipos como el Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid.

Lo hecho por el futbolista en el Cádiz CF es algo que enorgullece al actual entrenador de la Selección Nacional, Fabián Coito, quien en una entrevista valoró lo hecho por el «Choco» y mostró su alegría para con él.

¿Ya se puede hablar sobre el tema de su convocatoria?

Sin duda alguna, el trabajo mostrado por Lozano le dan los méritos justos para ser tomado en cuenta para una futura convocatoria de la Selección hondureña; situación que el técnico charrúa no descartó:

«Me dio una alegría por él. Me imagino el momento de felicidad que está viviendo, luego del año duro que tuvo en el Girona. Eso incidió en su rendimiento en la Selección, imagino la incertidumbre, los nervios de no saber claro el futuro. Hoy no solo le ha ido bien sino que proyecta tres años en Cádiz, va a jugar la Liga y va a demandar que tenga una gran preparación para ganarse un cupo en la plantilla. Nos beneficia a la Selección porque cuando el jugador esta motivado y contento el rendimiento es mejor«.

La petición del legionario dio frutos

Vale la pena recordar que a mediados del año pasado, Anthony Lozano, por decisión propia no atendió el llamado de la «H», esto para acomodarse en su actual equipo.

«Ha ayudado porque era el objetivo que teníamos. La venida a la Selección le iba a generar faltar a algunos partidos y perder esa continuidad. Podemos decir que no sería lo correcto dar esos permisos, pero lo que buscábamos era la consolidación de esos futbolista».

«Nada ganábamos siendo antipáticos y obligándolo a venir en un momento donde el equipo estaba dándole espacio a futbolistas nuevos para poderlos ver».

«Se le brindó una cuota de confianza, se tuvo un diálogo serio y respetuoso con el club donde hablamos la importancia que tiene para nosotros. En marzo ya iba a estar para el partido con República Checa y a ellos les interesa que juega en la Selección, se valoriza el jugador y anímicamente está bien».

