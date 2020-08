Transportistas desmienten «plan» del IHTT para «echarnos el pueblo encima»

CORTÉS, HONDURAS. No es cierto que el pasaje del transporte urbano e interurbano a nivel nacional ha aumentado el doble, tal como se está difundiendo en redes sociales, y no es más que un «sucio plan» del Gobierno para poner a los ciudadanos en contra de los transportistas, así lo dijo el dirigente Nelson Fernández a TIEMPO Digital.

«Es cuestión de que el Gobierno tiene gente para hacer trabajos sucios y así están poniendo esas cosas. Nosotros, en San Pedro Sula, aquí solo cobramos L10, no L13, y si no nos autorizan, no vamos a cobrar L26 como dice ahí«, aseguró Fernández.

Asimismo, el dirigente señaló que, la única posibilidad que hay de que el pasaje aumente es si el Gobierno no subsidia o paga los asientos que tendrán que llevar vacíos por causa del distanciamiento entre pasajeros, por tanto, lo que actualmente circula en Facebook y Twitter no es oficial.

«Nosotros no tenemos nada que ver, porque ni siquiera tenemos idea de cuándo vamos a iniciar a trabajar, porque con nosotros nadie se ha reunido. Nosotros seguimos esperando una resolución del Gobierno, ya sea un subsidio para el transportista o, la otra opción, que sea para la empresa privada, para que pague una parte del transporte a su trabajador y así nosotros solo cobrar al usuario lo que corresponda», explicó el dirigente.

Según Fernández, los transportistas son conscientes de la crisis económica que todos los hondureños están atravesando, y por lo cual, «No se puede cargar al pueblo, porque cómo va a pagar si no tiene fondos, por eso el Gobierno debe hacerse responsable«.

Gobierno solo quiere dividir

Pero además de querer poner al pueblo en contra, Nelson Fernández afirmó que el Gobierno, a través del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), pretende dividir a los transportistas, supuestamente reuniéndose y pactando solo con las empresas cuyos socios son afines al Partido Nacional.

«Los del IHTT agarran a una o dos empresas y se ponen de acuerdo y dejan al resto afuera. Y me imagino que para eso están mandando esos globos sondas, para tirarnos a la gente encima. Según el Instituto, ya se habló con todos los dirigentes, pero con nosotros nadie se ha sentado. Entonces, por decir así, han agarrado a personas cachurecas, que se les acomodan, y se sientan, pero no con dirigentes del transporte«, afirmó.

«No han preparado a nadie»

Por otro lado, Fernández comentó que, una evidencia de que el IHTT miente, es que ningún motorista o ayudante está preparado para volver a trabajar, y la razón de esto es que nadie les ha dado siquiera una capacitación sobre prevención de contagio.

«El Instituto está haciendo mal esa cuestión, porque tiene que preparar a los ayudantes para que no se infecten y tampoco infecten a los usuarios. Luego, el siguiente paso, sería preparar la unidad de transporte y ensañar a los motoristas cómo desinfectar el autobús. Lo que pasa es que (los miembros del IHTT) no saben de transporte ni de nada», arguyó.

Al final, el líder transportista hizo un llamado al Gobierno a «Instruir a los comisionados del transporte para que hagan las cosas en orden y que se reúnan con las personas que conocen«.

