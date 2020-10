ESTADOS UNIDOS.- Parece que fue ayer cuando vimos a los Lakers coronándose ante el Heat y, la NBA ya está planeando la que será la temporada 2021.

Esta verá un retrasado en su inicio debido a la pandemia del coronavirus que afectó especialmente a Estados Unidos.

La NBA puso el ejemplo en la temporada 2020 al llevar a cabo un formato distinto, disputado en su totalidad en una burbuja en Orlando.

Ahora los dueños de cada equipo se reunirán para determinar cuál será la fecha de inicio y de la final, además de la forma en la que jugarán la nueva campaña.

De entrada se planea que la temporada 2021 de la NBA inicie el viernes 25 de diciembre.

Sí, en Navidad, esto para aprovechar la audiencia que tendrían en un día tan especial. De acuerdo a información del New York Times, esa idea va tomando fuerza.

The push for a Christmas Day start to the 2020-21 NBA season, which would naturally please the league’s TV partners, is gaining momentum, league sources say

— Marc Stein (@TheSteinLine) October 23, 2020