Supuesto audio de la madre de Angie Flores causa polémica; la cantante aclara

Honduras. La cantante Angie Flores respondió ante las declaraciones que hay en un audio compartido en redes sociales, en las que supuestamente su madre habla en contra de los mánager y TVAzteca.

En la grabación, se escucha a una mujer -con una voz muy parecida a la de Karla Flores- diciendo que el único apoyo que tiene es de una amiga llamada Wendy.

Después, la fémina menciona que le «están jugando sucio, necesito gente en quién confiar, y las otras personas están usándome a mí para…».

VIDEO: Angie Flores denuncia; estafan ofreciendo sus «shows personales»

En el audio, la mujer relata una situación angustiante y de abandono por parte de la compañía mexicana.»Les comento que a Angie me la mandaron sin ropa, sin dinero, me la mandaron enferma; con la mano inflamada, roja, caliente y con la uña todavía con sangre», se escucha.

Agrega: «Pues vino una amiga y me mandó nueve mil lempiras para que le compraramos ropa, y otra señora, Vanessa, que ella le quiere dar un Iphone a Angie. Pues ella mandó 150 dólares. Y a la persona que se los manda sólo agarró 6,000 lempiras y fuimos a comprar eso en ropa».

Entonces ella «gastó 7,000 sin saber que había más dinero, más que suficiente por las cosas que necesita Angie. Me siento trsite y mal porque todo mundo se está aprovechando de la situación, sólo nosotros como familia sabemos».

Audio completo aquí.

Angie responde

Estas declaraciones llegaron a la televisora, por lo que los conductores del programa «Venga La Alegría se comunicaron con Angie, y ella respondió por lo antes descrito así: «Hay personas que siempre van a tratar de manipularmos, pero quiero que se queden con lo que yo siempre les he dicho».

Es un proyecto muy lindo (La Academia), un proyecto que siempre me ayudó, que me ayudó a llegar hasta donde estoy. Mi querido Héctor Martínez, que lo adoro tanto. Gracias a él me cambió totalemnte mi mentalidad».

Sobre su madre dijo: «ustedes saben que los padres siempre tratan de darnos lo mejor a nosotros. Lo que pasa que mi mamá tenía miedo de lo que me fuera a pasar y no estaba acostumbrada a este tipo de cosas, pero no se queden con lo que escucharon porque son personas que siempre nos van a querer hacer daño».

Angie tiene una cortadura en la mano

En el polémico audio, la voz de la mujer -que se supone es de Karla Flores- dice que a «la niña (Angie) necesitó llevarla donde el doctor porque viene con una bonquitis, anemia, las defensas bajas, sólo le daban unas pastillitas».

Lo que sí es confirmado, es que se cortó una mano, pero ya «está mejorando gracias a Dios», aseguró la «Reina de Honduras».

Otro punto que se tocó en el audio, es que al parecer el mánager de la intérprete catracha, ganadora del segundo lugar de La Academia le dijo que «no era necesario que siguiera estudiando».

Sin embargo, aclara que «lo que nosotros anhelamos es que estudie» pero cualquier decisión que tome la apoyamos».

Entrevista con Angie Flores en la que hace la aclaración