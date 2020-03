Tras ser acusado de contrabando y defraudación fiscal, Luis Leiva está libre

Honduras. Luis Leiva, propietario de Grupo Génesis, sale libre tras pagar impuestos y multas que sumán más del millón del lempiras.

Ayer la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP), el empresario fue detenido en la colonia El Pedregal bajo los cargos de contrabando y defraudación fiscal.

Sin embargo, el Juzgado de Letras Penal, en Materia de Delitos Tributarios en Audiencia de Declaración de Imputado, dictó medidas cautelares distintas a la detención judicial. En otras palabras, el empresario salió en libertad.

Lo anterior sucedió durante un «proceso de conciliación» entre el imputado y el Estado, a través de los representantes del Ministerio Público (MP).

Es preciso indicar, que junto a Luis Fernando Leiva Suazo, enfrentó el proceso judicial el empresario Juan Fernando Serrano Alas, quien se presentó voluntariamente.

Pagaron más de un millón de lempiras

Ante esta situación, Leiva dijo en televisión que «hubo un mal entendido sobre un pago que tenía que hacerse en la aduana. Había un desacuerdo en julio, llegamos al acuerdo, lo pagué (no especificó cantidad)»

El dueño de la empresa naviera prosiguió con su explicación y argumentó: «Lo que me tocaba hacer era hacer el pago y que me entregaran el contenedor, y después ir a hacer una conciliación a los Juzgados. Pero por mis múltiples ocupaciones -yo estoy en otras empresas- no lo hice y sucedió eso (la captura)».

Por consiguiente, el la audiencia, la Fiscalía y la procuraduría aceptaron de parte de los abogados defensores el pago de los impuestos: 813,019 lempiras con 38 centavos.

Además, impusieron una multa tributaria de 213,254 lempiras con 85 centavos, lo que suma un total de 1,026,274 lempiras con 23 centavos, dicen las autoridades. Hay que revelar, que el Juez también le impuso una multa penal de 450 mil lempiras, y queda bajo vigilancia de sus apoderados legales.

Por otra parte, deberán firmar una vez al mes ante la Secretaría del Juzgado de Letras Penal previo al Registro Biométrico. No podrá salir del país sin autorización del juez competente. La audiencia de conciliación será el próximo 19 de marzo, a las 10:00 am.

Sobre la defraudación fiscal, Luis Leiva se defendió diciendo que nunca ha tratado de defraudar el fisco. Recordó que el 26 de feberero de 2019, en Operación Odiseo, las autoridades llegaron a Grupo Génesis «y vieron todo y siguió trabajando normal».