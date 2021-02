SPS: a la cárcel hondureños vinculados a figura del «santo de narcos» mexicano

HONDURAS. A la cárcel enviaron a cuatro hondureños a quienes se les vincula con la figura de ‘El Santo de los narcos’ mexicano, hallada en una casa de la 33 calle de San Pedro Sula.

Se trata de Oscar Lizardo Zaldívar Ruiz, Milton Gabriel Villalvir López, Luis Alberto Portillo Hernández y Wildren Odesa Jiménez Banegas, a quienes un juez les dictó detención judicial Luego de comparecer en la audiencia de declaración de imputados.

A ellos los detuvieron la noche del pasado jueves 28 de enero en la 33 calle de San Pedro Sula. Al momento de su captura, agentes policiales los encontraron en posesión de dos vehículos, uno de ellos blindado, además de cocaína y una suma considerable de dinero.

De acuerdo con el reporte policial, a los cuatro hondureños se les vincula al tráfico de droga en el Valle de Sula, en el departamento de Cortés, al norte de Honduras.

En la operación policial, a los detenidos se les decomisó 10 kilos de cocaína, 230 mil lempiras y dos carros, uno marca Ford F150, color gris, con placa 4132 y un Mazda BT50 blindado.

También les encontraron altares de la muerte y la figura de Jesús Malverde, “El Santo de los narcos”. Todo apunta a que el hallazgo se liga a las cuatro personas que las autoridades policiales detuvieron.

La audiencia inicial en este caso se fijó para el próximo miércoles 3 de febrero del presente año. mientras tanto, los imputados permanecerán en prisión en el Centro Penal de Siria en El Porvenir, Francisco Morazán.

Detención Judicial a cuatro acusados de tráfico de drogas y lavado de activos https://t.co/piQaSDjPHO pic.twitter.com/UDNIiA7bLb — Ministerio Público (@MP_Honduras) January 30, 2021

Nota relacionada: Hallan supuesta cocaína y altares a la muerte en SPS; cuatro capturados

EEUU iniciaría a compartir con Honduras inteligencia «sensible» sobre narcotráfico

Pronto, Estados Unidos podría comenzar a compartir con Honduras información «sensible», recabada por su inteligencia, sobre vuelos cargados de droga dirigidos al país centroamericano.

La información fue provista a Reuters por parte de oficiales del Gobierno de Estados Unidos. La misma indica que el arreglo quedaría plasmado en un memorando de entendimiento sobre intercambio de inteligencia.

Cabe decir que el acuerdo aun no ha sido finalizado por las autoridades de ambas naciones. No obstante, como informó TIEMPO con anterioridad, Honduras ya accedió a la petición estadounidense de no derribar supuestas aeronaves con drogas que sobrevuelen el territorio.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0.