SPS: Matan a balazos a mecánico en colonia Los Ángeles

SAN PEDRO SULA, CORTÉS. La violencia no cesa en la zona norte del país, hace unos momentos fue acribillada una persona del sexo masculino, en colonia Los Ángeles de San Pedro Sula.

Preliminarmente se informó que el ahora occiso respondía al nombre de, Erick Antonio García. Quien laboraba en un taller como mecánico.

Asimismo se informó que sujetos armados llegaron hasta el plantel y atacaron a disparos a García, hasta darle muerte.

Declaración de su esposa

La esposa de la víctima manifestó mucho dolor y entre lagrimas manifestó que García le había dicho, «Vayase para la casa, y yo le dije que no me quería ir porque tenía miedo».

Prosiguió, «Antes que me regresara para la casa me dijo: te amo negra. Yo me regresé a la casa pero cuando escuché los disparos me regresé para acá», sollozaba entre lagrimas.

Al mismo tiempo se informó que García deja tres hijos.

En la escena se presentaron miembros de autoridades policiales para poder acordonar la zona. Ya se esperan a los miembros de Medicina Forense para realizar el levantamiento del cadáver como corresponde según la Ley.

Lea: SPS: Hombre muere atropellado en bulevar del este