Giro inesperado: «una señora» se responsabilizó de accidentar a familia en SPS

CORTÉS, HONDURAS. Una señora de la tercera de edad es quien aparece como responsable en el acta de conciliación después del accidente ocurrido en el bulevar del Norte de San Pedro Sula la tarde del pasado domingo, en donde una pareja y su pequeña hija se salvaron de morir.

La información anterior fue confirmada a TIEMPO Digital por el comisionado Kemel Ordóñez, vocero de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

Y es que, en redes sociales circula un mensaje escrito por la esposa del hombre a quien la sociedad señaló como culpable, en el cual, se afirma que, la persona que conducía el turismo Toyota Corolla rojo no era él, sino su madre. Por tal motivo, periodistas de este medio digital buscaron corroborar tal versión.

«Una señora es la que se hace responsable del accidente. Según el informe, fue ella quien llevaba el carro y supuestamente huyó del lugar porque entró en pánico. Hay un acta extrajudicial entre las víctimas y la parte que provocó los daños. Nosotros, a partir de allí, actuamos», dijo el comisionado.

En ese sentido, Kemel Ordóñez manifestó que la licencia de conducir que permanece confiscada es la de la señora, no la del hombre, al igual que el automóvil turismo protagonista del incidente.

«Yo, por el momento, no puedo probar que haya sido (responsable) el hombre, por la versión que me dan. Aunque hemos pedido vídeos de cámaras de vigilancia de antes y después del choque, cuando se le dio seguimiento al carro, para comprobar si es verdad lo de la señora, o si hubo un cambio (de conductor) después. La información es que la mujer ya no podía seguir conduciendo y le dijo a su hijo que manejara él«, agregó.

Le podría interesar: SPS: repartidor hizo pausa en su trabajo para socorrer a bebé accidentada

Conciliación

Por otro lado, la DNVT confirmó que, en efecto, la familia de la señora que conducía y causó el accidente se hizo responsable de los gastos médicos de la pareja y niña herida, incluso, honró la avería de la motocicleta en la que se transportaban, comprándole una nueva.

«Llegaron a un arreglo: pagaron los gastos médicos, los sacaron del (hospital) Catarino Rivas para moverlos hacia una clínica privada y parece que hasta una motocicleta nueva les van a dar», dijo Ordóñez.

Otra nota: SPS: pareja y bebé accidentados están en hospital; detienen a conductor irresponsable

Para mantener un balance en los datos presentados, a continuación se muestra la versión íntegra de la suegra de la mujer que presuntamente provocó el hecho:

El hombre que las redes han marcado como «maldito, perro, que se pudra…» es mi esposo. Permíteme, voy a utilizar tu plataforma para dar mi primera y última declaración antes que el lado legal.

PRIMERO. Él no iba conduciendo, quien conducía era mi suegra, una señora de avanzada edad que lastimosamente no se percató del rojo, ya sea por fallo de vista por sus medicamentos de hipertensión o por la desgracia de lo que es llamado un accidente, ya que fue totalmente sin intención alguna.

SEGUNDO. La señora avanzó porque le agarrón sus nervios y entró en estado de ‘shock’. Llamó a sus hijos, por ende, la fueron a recoger, y ella ya no iba en manejando el carro dañado.

TERCERO. Nos comunicamos con la Policía porque está más que claro que movilizarse del lugar es una penalización. Los policías hicieron todo el protocolo debido.

CUARTO. Fuimos al hospital para hacernos cargo de todo, absolutamente todo, tanto legal como humano.

QUINTO. Yo, personalmente, estoy encargándome de todo lo relacionado a atención humana, como pagos médicos y demás que incurra tal accidente. No nos hemos despegado en nada de la clínica privada en la que se encuentran los tres.

SEXTO. Ya hay un acuerdo legal notariado, donde declaramos hacernos cargo de todo. Es muy fácil juzgar, pero si van a juzgar, mínimo, consíganse la parte policial, la parte de los afectados y demás.

1 of 1

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información sobre #COVID19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn.