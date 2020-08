Seis rutas y con estrictas medidas retomará labores el transporte interurbano

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) anunció que a partir de la próxima semana se iniciará el plan piloto para reanudar operaciones en el transporte interurbano del país.

Sobre el anuncio, la dirigente de ese sector económico, Belinda Pavón explicó que en el plan solo son seis rutas las que van a entrar en el pilotaje.

Dichas rutas son Tegucigalpa-San Pedro Sula, Tegucigalpa-Choluteca, Choloma-San Pedro Sula, San Pedro Sula-Puerto Cortés, La Esperanza-Santa Rosa de Copán. Asimismo, la ruta de La Ceiba a Colón pero aún no está autorizada por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER), dijo Pavón.

«SINAGER nos aclaró a nosotros que se puede viajar de donde está fuerte la COVID-19 con otra ciudad con altos casos. Pero no se puede viajar de una ciudad donde la enfermedad está fuerte a otra ciudad que no tiene casos», agregó.

En ese sentido, ejemplificó que no se puede viajar de Tegucigalpa a La Esperanza, y de Juticalpa a Talanga. Sin embargo, a muchas empresas interurbanas no les conviene porque ellos tienen rutas y no pueden dejar a las personas a mitad de camino. «Así que ellos no se someten», indicó la dirigente.

Además, señaló que para eso deben buscar terminales adecuadas, sin embargo, tienen algunas barreras en cuanto a eso.

«No hemos capacitados a nuestro personal. Esperamos que iniciemos el sábado y domingo, aunque eso debe ser con el IHTT porque ellos tienen que certificar las empresas que van a salir a trabajar», puntualizó.

Tegucigalpa-Choluteca solo habrá cinco empresas autorizadas

La entrevistada detalló que de Tegucigalpa a Choluteca solo va a haber cinco empresas autorizadas para trabajar. Mientras que, las otras quedarán para el segundo abordaje que se va a hacer mirando la incidencia que puede suceder en el plan piloto.

«Nosotros vamos a reanudar con el 50 % de pasajeros, las medidas de bioseguridad que van a estar supervisando salud pública, SINAGER, el IHTT y la Policía. Si nosotros desobedecemos a poner gente en un asiento que esté marcado, nos van a sancionar cancelando la ruta», aseguró.

Consultada sobre cuántos pasajeros pondrán llevar los buses grandes, la entrevistada dijo que en el de 60 pasajeros solo podrán llevar 30.

«La situación que hemos planteado en la mesa es que si una persona es de la tercera edad y viene con su acompañante y necesita apoyo debe irse con ella. Otra situación es una madre que lleve a su hijo de cinco años, entonces deber ir con ella. También prohíben comer en la unidad, hay personas que sufren enfermedad como diabetes y tienen que comer. Hay madres que vienen con sus niños y tienen que amamantarlos. Entonces, esos son los puntos que están en el plan piloto y que nosotros debemos hacer», puntualizó.

Para finalizar, Belinda Pavón evidenció que al viajar con el 50 % de pasajeros y no aumentado el pasaje es una pérdida para ellos.

Por su parte, la comisionada del IHTT, Pyubani Williams, confirmó que definieron que las empresas del transporte interurbano solo podrán transportar el 50 % de los pasajeros.

Asimismo dijo que tratan de habilitar rutas que vayan directo porque en el tema de las paradas con el sube y baja de pasajeros pueden perder los controles de bioseguridad.

