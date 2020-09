Paro en el centro y sur: transportistas se toman las vías principales

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Por segundo día consecutivo, los transportistas de Honduras decidieron irse a las calles con los mismo puntos de protesta: en la zona centro y sur ya iniciaron las tomas de las vías principales. ¡Tome vías alternas o evite salir!

El sector transporte, tras seis meses de no laborar, demandan el reinicio de operaciones, alivios económicos y circular con más pasajeros. Por lo cual, ayer iniciaron el día con protestas y dejaron claro que no darían su brazo a torcer hasta ver soluciones.

En la capital de Honduras, uno de los puntos que ya se encuentra obstaculizado, es el Anillo Periférico, exactamente a la altura de la colonia José Ángel Ulloa. En medio de la calzada, se colocaron varias unidades de transporte conocidas como «rapiditos».

Otro punto donde se desarrollan las tomas, como ya es de costumbre, es en el sector de la colonia La Laguna. La carretera que conduce de la capital al sur del país también se encuentra bloqueada a la altura del municipio de Santa Ana.

Mientras que en la zona sur, los transportistas no se movieron del sector donde protestaban. Sus protestas se ubican en la cabecera departamental. En la salida al oriente, había bloqueo pero decidieron despejar una vía.

Lea también: Transportistas del centro y sur no desisten: estos son los puntos en toma

En la Villa de San Antonio, Comayagua, también ya los transportistas se aprestan a tomarse la carretera CA-5. Inicialmente, colocaron las unidades a orilla de carretera. Sin embargo, solo pasó una hora y procedieron a obstaculizar el paso de ambos carriles.

Cabe mencionar que el cierre de este paso resulta en una paralización de una parte de la economía del país. En la zona se obstaculizó el paso hacia la frontera a El Salvador.

Zona centro y sur:

Tegucigalpa, salida a Olancho

Tegucigalpa, salida al sur

Carretera CA-5, Comayagua

Entrada y salida de Juticalpa, Olancho

Salida al oriente en Danlí

Juticalpa, Olancho

San Francisco de La Paz, Olancho

Danlí, El Paraíso

Chinacla, La Paz

Jorge Sierra: No hay avances, nosotros pedimos reunión presencial

Jorge Sierra, dirigente del transporte, informó que ellos están convocados para las 9:30 a.m. por las autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT). Asistirán al menos unos diez representantes de taxistas, urbanos e interurbanos.

Lamentó que no hayan avanzado en las reuniones que se sostuvieron ayer con las autoridades del IHTT. Según contó, la reunión se hizo de forma virtual y «nosotros queremos la reunión presencial».

«Nos apagan las cámaras, no sabemos si nos están escuchando y no hay acuerdos concretos», lamentó Sierra. Catalogó la reunión vía Zoom como una falta de respeto, pues «este es un asunto delicado».

Transporte de carga podría unirse a protestas

La situación se podría complicar aún más, puesto que el transporte de carga pesada ha anunciado que no descartan unirse a las acciones de protesta que ya se realizan en el país.

Fue Edgardo Menéndez, dirigente de este rubro, quien informó que se podrían unir a las protestas. Al mismo tiempo, denunció que hay dirigentes que andan en actos irregulares.

«Hay ilegalidad en el transporte de petróleo. Hay personas que dicen ser transportistas y que se dedican a cobrar comisiones. Entre ellos están Carlos Fonseca y otro conocido como ‘El Moro'», denunció Menéndez.

También manifestó que Ana Belinda Martínez «dirigente del rubro, también está metida en actividades ilegales. Asegura ser dirigente, pero no lo es. Ella está realizando una actividad ilegal de acarreo de combustibles».

Reiteró que el transporte de carga tomará acciones. «Los funcionarios no atienden las peticiones del transporte, no contestan el teléfono y se niegan a resolver los problemas del rubro que son muchos. No escuchan a los transportistas las autoridades del sector».

Por último, manifestó que aún no van a paralizar sus unidades, pero que sí están apoyando de forma moral a sus compañeros de otras modalidades del transporte.

Nota para nuestros lectores: