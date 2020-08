Transporte urbano opera un día y vuelve a «parquear»: No es rentable

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Sin posibilidades de retomar operaciones el transporte urbano en Tegucigalpa por los niveles de pérdidas que traen consigo sus funciones, así lo dio a conocer el dirigente del rubro, Jorge Lanza.

En comunicación con Diario TIEMPO Digital, el transportista explicó que las unidades que comenzaron el pilotaje la semana anterior, tuvieron que volver a paralizar sus labores; puesto que, no les resultó rentable operar solo con el 50 % de su capacidad.

«Los que salieron el lunes pasado se volvieron a parquear, porque no les da resultado si al final de la tarde o de la noche tienen que poner de 1000 a 1500 (lempiras) por la situación de los costos de operación», dijo. Agregó que «la cantidad de pasajeros» no es suficiente para cubrir los costos diarios.

Asimismo, indicó que están a la espera de tener un acercamiento con el gobierno para plantear la difícil situación que vive el transporte urbano. Enfatizando en que, las autoridades deberían brindar un alivio económico con el objetivo de evitar más pérdidas.

Lanza, subrayó que la situación la debe resolver el Estado y ver «de qué manera puede auxiliar al transporte, así como lo hizo en aquel tiempo con unas aerolíneas europeas que él pagaba el excedente de pasajeros desocupados en el avión; y extranjeros, no digamos nosotros que somos nativos del país».

No es una opción «aumentar el pasaje»

De igual forma, el dirigente del transporte urbano específico que «nosotros no estamos en ninguna disposición que le incrementen al usuario. Eso está fuera de nuestra intención. No sería justo en plena pandemia, ponerle una carga más a la población usuaria; no lo veo correcto ni de parte de nosotros ni del gobierno».

Y concluyó que, están atentos a sostener una reunión con el titular de la Secretaría del Trabajo, Carlos Madero, para buscar algunas opciones de cómo reactivar el sector; sin traer implícitas más deudas y gastos para los transportistas.

Por su parte, Luis Peña, dirigente del norte del país, dijo que «el gobierno al sector transporte no le está dando ningún tipo de apoyo más que, con el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), con la capacitación sobre medidas de bioseguridad y con la certificación de las unidades para poder operar».

