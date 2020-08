Un día en la Historia: Esto aconteció un 25 de agosto de…

1939: en Alemania, bajo el mando de Friedrich Dollmann, se activa el 7.º Ejército de la Wehrmacht, parte del Grupo de Ejércitos C (formado un día después) bajo el mando de Wilhelm Ritter von Leeb. Este Grupo de Ejércitos se posicionará en la frontera francesa, para evitar un supuesto ataque por parte de Francia, mientras esté en curso la Invasión de Polonia (Fall Weiss).

1944: en París, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, se realiza la marcha de celebración por la liberación de los nazis alemanes.

1989: la sonda estadounidense Voyager 2 pasa cerca de Neptuno.

2008: en Honduras, el presidente Manuel Zelaya firma la adhesión al ALBA (Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe), que será ratificada por el Congreso Nacional el 10 de octubre. Los presidentes Chávez, Evo Morales (Bolivia), Daniel Ortega (Nicaragua) y el vicepresidente de Cuba, Carlos Lage, dieron la bienvenida a Honduras como nuevo miembro del ALBA. Chávez, Morales, Ortega y Lage coincidieron en que ha sido un día “histórico” no sólo para Honduras, sino también para Latinoamérica y el Caribe. Reiteraron que el ALBA es un paso hacia la “independencia” y una alternativa al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) promovida por Estados Unidos y que, según dijo Chávez: “ya lo enterramos” y “lo mandamos al carajo” en la Cumbre de las Américas celebrada en 2005 en Mar del Plata (Argentina). La empresa privada y algunos sectores políticos se oponen a la adhesión de Honduras al ALBA, por considerar que sus objetivos son de carácter ideológico y militar. Hasta ahora, solamente sectores populares y activistas del Partido Liberal han apoyado al presidente hondureño en su decisión de adherir a Honduras al ALBA. En el Parlamento hondureño también hay sectores mayoritarios que se oponen a esa iniciativa. El ALBA fue lanzada en 2004 por Chávez, con el apoyo del entonces presidente cubano, Fidel Castro. Nicaragua, Bolivia y Dominica se sumaron posteriormente, ahora se añade Honduras, y Guatemala ha anunciado su intención de hacerlo pronto.

2012: la nave espacial estadounidense Voyager 1 se aleja a la distancia de 121 unidades astronómicas y abandona el sistema solar, convirtiéndose en el primer objeto creado por el hombre en alcanzar el espacio interestelar.

Nacimientos

1530: Iván el Terrible, zar ruso (f. 1584).

1912: Erich Honecker, presidente de la República Democrática Alemana (f. 1994).

1917: Mel Ferrer, actor estadounidense (f. 2008).

1918: Leonard Bernstein, director de orquesta y compositor estadounidense (f. 1990).

1930: Sean Connery, actor escocés. Thomas Sean Connery. Nació en Edimburgo, Escocia. Es un actor y productor de cine británico retirado que ha ganado un premio Óscar, dos premios BAFTA (uno de ellos un BAFTA Academy Fellowship Award), y tres premios Globo de Oro. Gran parte de su fama es debida al personaje de James Bond, que interpretó en siete películas entre 1962 y 1983 (seis películas producidas por Eon Productions, así como Nunca digas nunca jamás, una nueva versión de Operación Trueno producida por Warner Bros.). En 1988, Connery ganó el premio Óscar al Mejor Actor de Reparto por su papel en The Untouchables.​ Su carrera en el cine también incluye películas tales como Marnie, Robin y Marian, The League of Extraordinary Gentlemen, Indiana Jones y la última cruzada, La caza del Octubre Rojo, El hombre que pudo reinar, El nombre de la Rosa, Highlander, Asesinato en el Orient Express, Dragonheart: corazón de dragón, y La Roca. Sean Connery fue nombrado «Knight Bachelor» por la reina Isabel II en julio de 2000.4​5​ Connery ha sido encuestado como «The Greatest Living Scot» («El escocés más grande»).6​ En 1989, fue proclamado como «The Sexiest Man Alive» («El hombre vivo más sexy») por la revista People, y en 1999, a los 69 años, fue votado como «The Sexiest Man of the Century» («El hombre más sexy del siglo»).

1938: Frederick Forsyth, escritor británico.

1949: Gene Simmons, músico, bajista y vocalista israelí-estadounidense de la banda Kiss.

1954: Elvis Costello, músico, cantante y compositor británico.

1958: Tim Burton, cineasta estadounidense.

1962: Vivian Campbell, músico irlandés de la banda Def Leppard.

1970: Claudia Schiffer, modelo alemana.

Fallecimientos

1648: José de Calasanz, santo y presbítero católico español, fundador de las Escuelas Pías (Padres Escolapios) (n. 1557).

1867: Michael Faraday, físico y químico inglés (n. 1791).