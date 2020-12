¿Se castigará a Bengtson por la agresión a jugador de Marathon?

San Pedro Sula.- En el partido entre Olimpia y Marathon por la final de las vueltas terminó con polémica luego de que ambas escuadras protagonizaran un cruce de palabras, empujones e incluso una agresión de Bengtson a un jugador de Marathon con un objeto que contenía agua.

Lutfi Zablah, presidente Comisión Nacional de Disciplina: “El Código de Disciplina sí nos permite actuar de oficio, pero debemos contar con todos los elementos posibles”. pic.twitter.com/ddB7NmCiqP — Cronómetro de Diario Tiempo (@CronometroDT) December 28, 2020

Justamente, este último incidente ha causado revuelo sobre si se debe o no castigar al futbolista merengue. Es por eso que CRONÓMETRO habló con Lutfi Zablah, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina, sobre si habrá o no castigo para Jerry Bengtson o, incluso actuar de oficio sobre las acciones que no fueron reflejadas en el acta.

Lutfi comenzó diciendo que no podría «emitir un juicio» mientras no se reúna con la Comisión. Sin embargo, mencionó que «habrá una reunión» en las próximas 48 horas para determinar si van haber sanciones o no. La resolución sería presentada a más tardar el miércoles por la mañana «ya que los partidos se juegan ese día».

Para poder analizar a profundidad el caso, Lufti destacó, «tenemos que esperar que llegue el informe del comisario del juego y el acta oficial del juego». De igual forma, aprovechó para mostrar su molestia ya que las actas arbitrales, «llegan primero a redes sociales y después a la Comisión».

Castigo a Bengtson depende de cuando lleguen las actas

«Una vez que lleguen las actas oficiales a la Secretaría de la Liga, la Comisión de Disciplina se reúne, en este caso los cuatro miembros que la conformamos y luego se toman las decisiones. Ningún miembro de un ente colegiado puede emitir un juicio sin contar con el respaldo de los otros miembros y mucho menos emitir juicios previos a un caso que va a ser ventilado por un ente que imparte justicia».

En el caso de que no se incluyan todos los incidentes en el acta arbitral, como por ejemplo el Bengtson ¿Puede actuar la Comisión?

«El Código de Disciplina sí nos permite actuar de oficio, pero debemos contar con todos los elementos posibles».