Pedro Troglio: «Desde el 2 de diciembre estamos jugando finales»

Tegucigalpa.- El entrenador Pedro Troglio compareció en rueda de prensa sobre el partido de vuelta de la final que Olimpia enfrentó a Marathon.

Troglio comenzó hablando acerca del buen sabor de boca que le dejaron sus jugadores pese a quedar al margen de lo que buscaban y felicitó a Marathon por el gane de la final.

«Me representaron como yo esperaba, estoy contento con el trabajo de los muchachos. Felicito a los futbolistas de Marathón porque siempre se han portada a la altura».

«Nosotros vamos a seguir peleando, el campeonato no termina todavía. Felicito a Marathon, es un buen equipo, con buenos jugadores».

Falta de gol en el Olimpia

El entrenador blanco se refirió a la falta de definición que tuvo el equipo.

«Nos faltó concretar, tuvimos muchas ocasiones, 4 o 5; si hubiésemos encontrado el gol antes seguramente el partido hubiera terminado de otra manera.»

«Me quedo con la tranquilidad del buen partido que hemos hecho, hay veces estas efectivo y otras veces no, hemos entrado en un momento que no estamos efectivos. Yo estoy satisfecho por el sacrificio de estos jugadores».

Troglio también mostró su molestia por el apretado calendario que ha tenido el Olimpia.

«No entiendo porqué se jugaron las semifinales mientras nosotros estábamos en la burbuja, ahora tendremos que ir a jugar dentro de tres días con un equipo que está descansado, esa es una falta de respeto, esto mismo le pasó a Motagua el año pasado cuando tuvo que jugar dos veces contra Saprissa y le metieron en medio el partido nuestro por la pentagonal. A partir de ahorita sea Motagua, Real España, Honduras Progreso, sea el equipo que sea, no es normal que jugués tres días antes o después de ir a representar a tu país; esto es una locura, sólo acá sucede».

«Nosotros desde el 2 de diciembre estamos jugando finales, mientras los otros están esperándonos acostaditos».

Troglio se destapa

Durante la conferencia, a Troglio se le notó molesto por la actitud del entrenador verdolaga

«Ellos nos vieron contra Tigres y aprendieron, su técnico dijo que fuimos mezquinos y hoy ellos hicieron lo mismo, fueron mezquinos, se vinieron a meter atrás, no pasaron de la media cancha y comenzaron hacer tiempo».

«Vargas vive hablando de nosotros, ve jugar al Olimpia y opina mal, hoy jugó metido atrás, me recordó que un día me comí siete goles en un clásico, yo le recordé que él se comió 12 contra un equipo mexicano, estoy cansado que hablé de mí y mi equipo. Hay que tener códigos, hay que tener respeto entre colegas, yo siempre hablé bien de Motagua de Diego Vasquez de todos, ya me cansé. Yo quiero hablar bien de los jugadores que jugaron perfecto, me quejo de la «boquita» de Vargas».

«Acá no se habla de fútbol, hay un equipo que clasifica a los cuatro mejores de la Concacaf y le vas a buscar la boca a alguien que va ir a tirar mierda».

Para finalizar el estratega merengue dejó claro que los extranjeros no viven su mejor momento en el equipo.

«Yo llevo casi dos años y veo como los jugadores hondureños se han potenciado, yo no me caso con ningún jugador. He visto un par de notas de que Maidana está listo, cuando en realidad no es así. Yo necesito jugadores que estén al 100%.

«El caso de Garrido que se lesionó hace un tiempo y está bien, sin embargo Pinto está en un nivel bárbaro, el se comió la cancha (contra Marathon)».