Salud: presupuesto no es suficiente para atender los servicios sanitarios

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El viceministro de la Secretaría de Salud, Nery Cerrato, expresó hoy que el presupuesto asignado a esa dependencia no es suficiente.

Asimismo, dijo que se ha hecho un esfuerzo para poder atender los servicios sanitarios en el primero y segundo nivel del sistema de salud.

También añadió «a pesar de las becas para médicos en servicio social y a otros profesionales que actualmente son al menos mil distribuidos en las 20 áreas, aun así, no se alcanza cubrir los 1,800 centros que conforman la estructura del sistema sanitario nacional».

El viceministro de esa entidad manifestó que se debe de contratar más personal médico y especialistas para 31 hospitales gubernamentales.

«Se han realizado esfuerzos para reducir la mora quirúrgica en centros asistenciales de Comayagua, El Paraíso, Juticalpa». Mario Catarino Rivas y Leonardo Martínez de San Pedro Sula, en el General San Felipe de Tegucigalpa», afirmó Cerrato.

Para finalizar Cerrato dijo que ya se realizó la planificación de todo el sistema de salud para el año 2020.

Lea también: Salud devolverá L 300 millones del presupuesto “porque no los necesitan”

300 millones de lempiras devolvió Secretaría de Salud

No obstante, hace menos de un mes el diputado del Partido Liberal por el departamento de Choluteca, Yuri Sabas reaccionó debido a que la Secretaría de Salud, decidió transferir 300 millones de lempiras de su presupuesto debido a que no lo utilizan.

En su momento el parlamentario reacción molesto y dijo «sinceramente yo me sentí ofendido, como hondureño y como sureño. Que llegue al Congreso Nacional un representante de la Secretaría de Salud a decir que van a transferir 300 millones de lempiras porque no los ejecutaron. Si en nuestros hospitales no hay medicamentos».

Para finalizar el parlamentario en aquella ocasión dijo «Eso es una vergüenza, yo hice un reclamo fuerte. Lo vamos a hacer en el próximo Presupuesto y dejarles claro a los secretarios de Estado que el pueblo hondureño está golpeado».