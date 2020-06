Salud: Cuarentena para pacientes de COVID-19 ahora será de 21 días

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Siete días más aumentará el período de cuarentena al que eran sometidos los pacientes de COVID-19, es decir, que de 14 días, ahora pasará a 21, según lo informó Karla Pavón, jefa de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud.

Como se recordará, desde que inició la pandemia en el país, el pasado 11 de marzo, cuando se confirmaron los dos primeros casos positivos, las autoridades determinaron que estos deberían estar aislados durante catorce días.

Esa medida se aplica hasta la fecha con los demás hondureños contagiados que aún se mantienen en cuarentena.

Sin embargo, los profesionales de la Microbiología revelaron que al menos un 45 % de pacientes vuelven a someterse a la prueba tras los 14 días de cuarentena, vuelven a salir positivos.

«Los epidemiólogos a nivel nacional hemos tratado el tema, porque cuando volvemos a hacer el examen de control a pacientes vemos que del 40 al 45 % vuelven a salir positivos. Por lo tanto, decidimos evaluar al paciente y dependiendo de su reacción clínica, vamos a extender hasta los 21 días la cuarentena», explicó Pavón.

Es oportuno mencionar que la profesional de la Salud actualmente está en aislamiento. Eso debido a que el pasado 3 de junio dio positivo a la COVID-19.

Lea también: SINAGER confirma 123 nuevos casos de COVID-19 en Honduras

Demanda de pruebas

Por otro lado, la epidemióloga indicó que, tras pasar los 14 días de cuarentena se esperan 48 horas más para aplicar la primera prueba de control.

«Como tenemos mucha demanda, es mejor evaluar al paciente y vemos si es conveniente hacerla a los 16 o a los 21 días porque después de su primer prueba control, si da positivo vuelve a casa y al paciente no le gusta. Y, mientras la prueba no salga negativa no le podemos dar de alta», aseveró.

Sobre la apertura económica que inició ayer, lunes, Pavón manifestó que ese proceso de reapertura se realizó con el análisis de la cantidad de casos en cada área del país.

Por lo anterior, la galena solicitó a la población seguir las medidas de bioseguridad, de lo contrario, «no veríamos un panorama bueno para Honduras».

🔹 Suscríbete gratis a más información sobre el #COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo