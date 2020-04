«Sacos Solidarios» aún no llegan a los taxistas, denuncia Victor Aguilar

TEGUCIGALPA-HONDURAS. Seriamente preocupados están los taxistas del país debido a que el gobierno aún no cumple su promesa de mandarles la ayuda alimentaria que les prometieron, así lo denunció este viernes el dirigente de la Asociación de Taxista de Honduras (Ataxis), Víctor Aguilar.

“Estamos preocupados realmente porque el gobierno quedó de dar esos mentados sacos solidarios. Mandaron a apuntar a los compañeros pero realmente no han recibido nada están desesperados”, aseguró Aguilar.

De acuerdo con el líder de los ruleteros, dicha situación es una bomba de tiempo que en cualquier momento va a explotar.

“Ellos están por salir a las calles porque supuestamente en La Ceiba comenzaron a dar los sacos solidarios pero los están politizando. Eso es peligroso porque con el hambre no se juega, los compañeros están desesperados a nivel nacional. Los taxistas se han apuntado en las listas pero la ayuda aun no les llega”, reiteró.

Ante ese contexto, Aguilar manifestó que se reunieron con la comisionada del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Pyubani Williams, con el director de CeEmprende y transportistas a nivel nacional donde buscaron una estrategia para hacer más fácil la entrega de los sacos solidarios.

Víctor Aguilar: “Con el hambre no se juega”

En ese sentido, indicó que acordaron que Ataxis y la otra organización de taxistas se iban a encargar de que las ayudas llegaran a sus compañeros. Y eso lo harían a través de su número de identidad y el número de su carro.

“La ayuda llegó a La Ceiba pero no se los dieron a los compañeros estaban renegando. Me habló el presidente de la Asociación de La ceiba y que lo estaban politizando un tal coronel Maldonado y un mayor Lagos que dicen que esas entregas las politizan. El hambre está perra y con el hambre no se juega”, enfatizó el dirigente de los taxistas.

En virtud de lo anterior, Aguilar expresó que lo buscan es una salida para ver de qué manera lo manifiestan.

“No solo vivimos de comida. Se debe recordar que algunos compañeros pagan alquiler día-día. Buscamos una estrategia para que el gobierno nos ayude, tan siquiera que nos den un día de trabajo por los menos porque no se le ayudado a los compañeros”, puntualizó.

“Hablé con la comisionada Williams y ella manifestó que probablemente mañana comenzarán a distribuir, pero seguimos esperando eso porque los compañeros están desesperados y eso es una bomba de tiempo a punto de explotar”, finalizó.