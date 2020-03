Sacerdote Juan López a feministas: “No manchen y no impongan criterios»

TEGUCIGALPA-HONDURAS. El sacerdote Juan Ángel López manifestó ayer que las feministas no llegarán a «nada bueno» si siguen ofendiendo la casa de Dios y a la población católica de Honduras.

López expresó lo anterior luego de que el pasado lunes, las paredes de la catedral San Miguel Arcángel en el centro de Tegucigalpa, quedaron manchadas con mensajes durante el paso de una manifestación de feministas.

En ese sentido, el religioso dijo que hay maneras de protestar y planteó que «respeto quiere respeto. Nosotros como iglesia católica siempre vamos a escuchar cuando se requiera dialogar sobre cualquier tipo de cosas», aseveró

Según el padre, no es rayando o manchando una pared la manera en que las feministas impondrá su criterio.

“Rayando una pared, manchándola de manera que lo hicieron y ofendiendo no es que van a ganar precisamente adeptos. Detrás de este tipo de personas hay un feminismo que es natural, lógico que es la equiparación de los derechos del hombre con los de las mujeres”, señaló.

Juan Ángel López: “Femicidios deben acabar en el país”

Por lo anterior, el párroco expuso que en Honduras el tema de los femicidios es un tema que se tiene que atacar. Y que tampoco debe continuar por ninguna circunstancia.

“Algunos dirán pero es que matan más varones pero no lo matan por ser varón, es decir, que a las mujeres las matan por ser mujeres y en este caso eso tiene que terminar. Pero cuando se viene y se escucha campañas como “Ni Una Menos” pero lo que promueven es el aborto, entonces quiere decir que el día de la mujer como se tenía pensado desde el momento que nació este movimiento en Estados Unidos, después de las muertes de estas mujeres en la fábrica Cotton, entonces es todo lo contrario porque ellas lo que andaban buscando era tiempo para estar con sus familias, tiempo para atender a sus hijos, es decir que hay una contradicción en todo esto”, criticó.

De ese modo, el clérigo sostuvo que dentro de las feministas hay una ideología y que frente a eso ellos no van a responder con más insultos.

“Si quieren dialogar que dialoguemos, pero respeten, porque ofender la casa de Dios y a las personas no los va a llevar a ninguna cosa buena. Entonces seamos capaces de pensar en cómo nos podemos ayudar. Si ellas tienen alguna propuesta que propongan pero que no traten de imponer ningún criterio”, reiteró.

Feministas nos conculcan nuestros derechos

Para finalizar el representante del catolicismo dijo que ellas (las feministas) reclaman que se les han conculcado derechos y todo. No obstante, ellas también les están conculcando derechos a profesar la fe que quieren y a creer en el Dios que quieren creer. “Por lo tanto no es el camino y más confrontación en Honduras en estos momentos no la queremos para nada”, concluyó.