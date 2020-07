¿Sabes en qué país del mundo está la mejor conexión de Internet?

El podio lo cierra Jersey. ¿Jersey? No, no es un sitio en Estados Unidos o un programa de televisión. Por si no sabías, Jersey es un territorio insular en el canal de la Mancha, y que pertenece a la corona británica.

Ese lugar ha tenido una mejora increíble de un 190 % en los últimos años. Por lo que la velocidad de descarga es de 67.46 y una película se descarga en unos 10 minutos.

Una mención honorífica se la debemos dar a un pequeño país europeo, Andorra. Aunque se sitúa décimo -lo que por sí sólo no está nada mal- es el país que más mejorías presenta en su red de navegación desde 2017. Exactamente, mejoró en un 217 por ciento, algo inverosímil.

Países con mejor velocidad de descargas en Internet