LeBron James: «No saben lo difícil que es ser negro en Estados Unidos»

ESTADOS UNIDOS.- La figura de Los Ángeles Lakers, LeBron James, dijo fuertes palabras sobre lo difícil que es ser de su color en su país y que deben esforzarse más del doble para poder sobresalir.

El basquetbolista, considerado uno de los mejores de la historia de la NBA, habló fuerte contra el racismo del que son víctimas las personas de descendencia afroamericana.

LeBron fue una de las estrellas del deporte que mostró su apoyo en la lucha por la igualdad social en los Estados Unidos, después de George Floyd murió a manos de un policía blanco en su país.

Sin embargo, en las últimas horas volvió a impactar con sus pensamientos.

Las duras palabras de LeBron James

“Mucha gente habla de ello como de un movimiento. Cuando eres negro, no es un movimiento. Es un estilo de vida”, dijo LeBron al ser consultado por “Black lives matter”.

“Nos sentamos aquí y decimos que es un movimiento y, OK, ¿cuánto va a durar este movimiento? Desafortunadamente, en Estados Unidos y en la sociedad, no ha habido ningún maldito movimiento para nosotros. No, esto es una forma de la vida. Cuando te despiertas y eres negro, eso es lo que es”, confesó.

También dijo que para que una persona negra pueda sobresalir, es esfuerzo debe ser enorme.

“Por un paso que otra persona podría tener que dar, sabemos que los negros tenemos que dar cinco pasos más. Lo entendemos. Pero también es lo que nos hace tan fuertes, nos hace tan poderosos, nos hace tan únicos, porque tuvimos muchas dificultades en nuestra vida”, continuó.

“Es desgarrador. Ustedes no entienden. A menos que sean una persona de color, ustedes no lo entienden. Entiendo que podrían sentirlo, pero nunca podrían entender realmente lo que es ser negro en Estados Unidos”, expresó.

Su palmarés

LeBron James suma en su exitoso currículum, tres títulos de campeonato, tres medallas olímpicas y un tercer lugar en el Mundial de Japón.

Además de Los Lakers ha jugado con los Miami Heat y con los Cleveland Cavaliers.

