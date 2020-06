Rubilio Castillo: «Rubio me daba ánimos en el Tondela»

TEGUCIGALPA.- El delantero del Motagua, Rubilio Castillo reveló en unas declaraciones la pesadilla que vivió en la Primera División de la liga Portuguesa con el Tondela.

Castillo aceptó que cuando recibió la noticia de que iría a Portugal, se sintió motivado, pues el «sueno europeo» era una de sus metas como jugador.

En las declaraciones, «Rubigol» también reconoció que su ficha aún pertenece al equipo lusitano.

«En este momento mi ficha sigue perteneciendo al Tondela. Cuando estoy en Saprissa y jugamos la Copa Oro con Honduras, surge la idea de ir al Tondela, empacamos maletas con mi familia y nos fuimos, con la ilusión de hacer las cosas bien, con la ilusión de disputar los partidos requeridos».

La mala experiencia en Portugal

De entrada, el catracho sintió que no encajaba con el técnico, pues solo le dio oportunidad en dos juegos de Copa; siempre lo dejó en la banca.

«No sé porqué, las explicaciones del técnico no sé, no le agradaba yo o por el simple hecho de ser Centroamericano o no sé. Se dio ese mal entendido».

Rubilio tomó la decisión de confrontarlo y preguntarle la razón por la que no lo tomaba en cuenta; cosa que cambio para mal, pues luego de eso no apareció más ni en la lista de suplente.

«Yo llegué a platicar con el técnico, le pregunté qué estaba pasando, qué tenía que mejorar, que no me sentía bien porque todo el mundo estaba jugando y yo era el único que no; no me dijo nada, solo que mi oportunidad iba a llegar y que me quedara tranquilo. Pasó el tiempo, no le volví a decir nada, no me llevaba en lista, no me determinaba en los entrenamientos y no sé porqué ni cuáles fueron las razones porque yo traté de hacer todo lo posible para poder destacar».

Jonathan Rubio, su compañero y amigo

Por último, el motaguense reconoció que durante todo ese tiempo, Jonathan Rubio fue un gran amigo, pues le daba ánimos a seguir adelante y no darse por vencido.

«Le decía Jonathan Rubio, hermano, yo ya no sé que puedo hacer para poder convencer al entrenador, no sé si convertirme en Messi o Cristiano Ronaldo, le decía en bromas a Rubio. Nosotros teníamos la confianza de platicar de todo, me daba ánimos, me asesoraba».

