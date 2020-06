Coito asegura que existe similitud entre el fútbol de Honduras y Uruguay

SAN PEDRO SULA.- El entrenador de la selección de Honduras, Fabián Coito conversó sobre sobre la percepción que tiene con el fútbol hondureño luego de varios meses al frente de la «H».

Previo a partidos amistosos o participaciones en torneos internacionales, Coito pasa meses antes visitando los entrenamientos y los partidos de la Liga Nacional; esto para tomar la decisión de qué jugadores puede convocar y medir en dichos partidos.

El proceso de adaptación

Al charrua, quien lleva 15 meses con la «Bicolor», reconoció que venir a Honduras fue un gran reto en su carrera:

«Creo que no me equivoqué al tomar la decisión de irme, por mi edad y por el momento. Y porque sabía cuáles eran las proyecciones en un lugar y en el otro. El de Honduras era un desafío nuevo, que me permitió desarrollarme y crecer. Sé que dejé un lugar hermoso y años bárbaros, pero sabía lo que tenía por delante y era una repetición de los que ya había vivido. Moverme y salir de la zona de confort, tomar decisiones y asumir responsabilidades era lo que necesitaba para crecer».

Honduras y Uruguay similares futbolísticamente

Pero sin duda alguna, lo que más llamó la atención fue la comparación que Fabián hizo sobre el nivel futbolístico de Honduras y su nación asegurando que tiene algo de similitud.

«Las organizaciones del fútbol son parecidas, en el tamaño y en la forma de encarar el trabajo en base a mucho esfuerzo porque también es un país con ciertas dificultades», comenzó diciendo el técnico de la «H«.

Tambien reveló el trabajo que están realizando con la Sub-23, pues es el futuro inmediato de la selección Mayor y los resultados son prometedores.

«Hay cosas que se repiten y otras distintas, como las historias, por ejemplo. Pero el futbolista hondureño es muy noble y yo tengo una gran relación con los jugadores. Con la Sub 23, que es el recambio natural de toda selección, estamos haciendo una gran experiencia. Estamos preparando una nueva generación y eso es muy bueno también».

Y finalizó destacando el modo de vivir en los partidos de los hondureños: «La afición es muy pasional, igual que en Uruguay. El fútbol es el primer deporte, la selección siempre juega a estadio lleno y se habla mucho de fútbol».

