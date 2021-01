Roger Espinoza jugará su temporada 12 con el Sporting Kansas City tras renovación

Estados Unidos.- El hondureño Roger Espinoza y el Sporting Kansas City han acordado la renovación de su contrato por una temporada más.

El veterano de 34 años estará jugando una temporada más en la MLS y alcanzaría la impresionante suma de 12 campañas jugando para «wizards»; inició el 2008 hasta el presente año.

El anuncio de su renovación lo hizo el Sporting Kansas a través de su cuenta de Twitter con un el título: » El Bulldog se queda en casa».

BIG NEWS: The Bulldog is staying home! #SportingKC has re-signed club legend Roger Espinoza. https://t.co/SZQMBVhTOY pic.twitter.com/4wccTmwCbF — Sporting Kansas City (@SportingKC) January 7, 2021

«Estoy muy emocionado por la oportunidad de regresar al Sporting y competir por una Copa MLS. Kansas City es un lugar especial donde he pasado la mayor parte de mi carrera y no me gustaría estar en ningún otro lugar. Estoy orgulloso de seguir representando a este club y jugando para nuestra afición ”, dijo Espinoza en el comunicado oficial del Sporting Kansas City.

Espinoza ocupa el tercer lugar en la historia del club con 301 apariciones competitivas y el quinto en partidos iniciados como titular (271) así como en minutos (24.025). También ha marcado 12 goles y ocupa el quinto lugar en las listas de todos los tiempos del Sporting con 41 asistencias.

‘Kun fu’ ayudó al equipo de Kansas a ganar la MLS en las temporadas 2012, 2015 y 2017. Para la temporada 2020 el catracho anotó tres goles y brindó dos asistencias en 16 partidos jugados.

