Riflazos 733.

PELUDA

Sigue peluda la cosa con el COVID. Los contagios no bajan y las muertes no cesan. Dos hermanos, uno microbiólogo y otro médico, murieron en las últimas horas. Pero la “pipol” ve venir el santo y no se hinca.

IRRISORIA

Otros que ven el relajo de casos y no hacen nada son los responsables del manejo de la pandemia. La cantidad de pruebas practicadas a los sospechosos sigue siendo irrisoria. Nunca pasaron de 2 mil pruebas.

COMUNICACIONES

Dice una sicóloga de “San Peter” que la estrategia de comunicaciones para la pandemia está aplazada. Ella recomienda crear mensajes para la cipotada, que quiere andar en la calle después de seis meses de encierro.

BATALLAS

Hablando de otros temas, se volvió a reactivar el avispero en Roatán por el tema de las ZEDES. Descubrieron que ya “pedacearon” el territorio de la isla. Varios sectores anuncian la madre de las batallas contra “Próspera”.

POR QUÉ

Y es que la “pipol” se pregunta por qué si las ZEDES eran para desarrollar lugares de estas honduras en donde no hubiera inversión, por qué entonces están entregando territorios que ya están desarrollados.

DIFERENCIAS

Un diputado de Colón dice que es cierto que hay diferencias entre dos precandidatos presidenciales liberales, pues uno de ellos anda peleando por que le regresen la casa a su mamá y el otro…

“CAPI”

Le anduvieron águila al “capi” Orellana. El lunes por la noche se lo querían llevar al “tambo”, ejecutando una orden de captura, pero hicieron bulla en las redes y lo soltaron. Le andan hambre.

ABOGADOS

“Ka lindo”. Hacen las trastadas y es el pueblo el que tiene que pagarles hasta abogados extranjeros para que los defienda. Así está la cosa con los sucesores de Marquitos…