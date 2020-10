Hondureño interpretará a hermano de Selena en serie producida por Netflix

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Una vez más el nombre de Honduras «queda en alto», porque Gabriel Chavarría será el encargado de darle vida al hermano de la cantante en la serie de Selena, producida por Netflix.

Chavarría es un reconocido actor que nació en Estados Unidos el 29 de abril de 1989 (31 años) y sus padres son de origen hondureño.

El papel que este joven con genes catrachos interpretará es el de A.B quintanilla, hermano de Selena Quintanilla. Mismo que compuso y produjo gran parte de las canciones de la cantante.

Carrera de Gabriel Chavarría

La carrera de Gabriel ha sido muy destacada, ya que desde muy joven ha participado en proyectos de cine y televisión. Fue en el 2007 cuando hizo su debut actoral en la película dramática «Freedom Writers» interpretando el papel de un menor.

Este proyecto cinematográfico fue dirigido por Richard LaGravenese y salió a la luz, el 5 de enero de 2007 por Paramount Pictures. Seguidamente, en el 2011 Chavarria formó parte del elenco de la película «A Better Life».

Pero no solo en el cine ha destacado este hondureño, en 2013 formó parte de la serie de televisión «East Los High», interpretando a Jacob Aguilar. Para el 2017, Gabriel Chavarría encarnó al soldado Preacher en la película de ciencia ficción «War for the Planet of the Apes».

Y es en el 2019 que Netflix anuncia que dentro del elenco de la serie de la reina del Tex Mex participará este hondureño.

Serie de Selena en Netflix

«El Secreto de Selena» es el nombre de la serie basada en la vida y el asesinato de la cantante. Producida por BTF MEDIA y coproducida por Disney Media Distribution para las televisoras Telemundo y TNT.

Está basada en el libro homónimo de la periodista ganadora del premio Emmy, María Celeste Arrarás. La serie sigue la historia detrás del asesinato de la cantante mexicana, Selena Quintanilla.

Una curiosidad de esta producción es que la familia de la reina del Tex-Mex no está de acuerdo, ya que argumentan que está “llena de mentiras”.