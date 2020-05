Riflazos 623.

BAJA

Política en tiempos del Covid. Ayer RIAL tomó su turno. Mientras unos, anunciaron esta semana que van por la “guayaba”, él avisó que (por tercera vez consecutiva) se baja del tren para que otro siga. El doctor Oliva, felizón, le agradeció porque se aparta. Dicen que hay promesa de darle otra “presidencia”.

CAMBALACHE

Y como que RIAL no se va solo, pues la bulla que se andan en Juntos Podemos es que le hizo espacio a otro amigo suyo al que no tragan mucho en ese bando. Pero como donde hay amigos no mueren amigos, el “vice” le hizo el “cambalache”. El menos contento por ese “fichaje” ha de ser el “Chino” Castillo. No lo traga.

“FAKE NEWS”

A propósito de los azulejos, están calientes cosas por esta alianza y por otras vainas. Resulta que en una página del “feis” hicieron circular una “fake news” contra el líder de uno de los movimientos, y cuando fueron a revisar el historial de los “post”, descubrieron que ahí sólo le echan cumbos a uno del otro movimiento. Sospechoso.

CUERDA

Vayan bajándose de la nube en que andaban. No habrá reapertura inteligente el 1 de junio, como muchos creen. Así lo dijo el hombre, quien además afirmó que la decisión de soltar la cuerda la tomarán por regiones y “priorizando” la salud de la “pipol”. Al paso que va la cosa hay que ir armando desde ya el árbol de Navidad.

JULIO

Y hablando de “buenas noticias”, el Palacio informó ayer vía Twitter, que los hospitales inflables que aquel muchacho mandó comprar al otro lado del mundo, vienen, pero en julio. Ojalá traigan patas de cemento porque de aquí a que los instalen, van a estar pasando por el Atlántico los huracanes. Peligroso se los lleve el viento.