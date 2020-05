¿Qué países han anunciado su regreso a la acción futbolística?

Tras la reunión de este miércoles entre la canciller Angela Merkel y los jefes de gobierno regionales, la Bundesliga ha recibido luz verde para reanudar su torneo de la temporada 2019/20 a partir del 15 de mayo.

“La decisión es una buena noticia para la Bundesliga. Es una gran responsabilidad para los clubes y sus empleados implementar los requisitos médicos y organizativos de manera disciplinada. Los partidos sin espectadores en el estadio no son una solución ideal para nadie. Sin embargo, en una crisis que amenaza la existencia de algunos clubes, es la única forma de mantener las ligas en su forma actual. Me gustaría agradecer a los responsables políticos de los gobiernos federales y estatales por su confianza», dijo tras el anuncio Christian Seifert, el máximo responsable de la Deutsche Fussball Liga (DFL).

La pelota no sólo comenzará a rodar por los campos germanos

La Superliga de Serbia, que cuenta con el cordobés Mateo García en el club Estrella Roja de Belgrado, se reanudará el próximo 30 de mayo; según lo anunció hoy la Federación de Fútbol del país del este europeo en su sitio oficial.

Los directivos de la FSS y los clubes de la Superliga decidieron planificar un torneo más acotado, con cuatro fechas, la última programada para el 20 de junio, sin partidos de Playoffs, ni Playout, como era una costumbre en la región.

En junio se reanudará también la Copa de Serbia

Con la final prevista para el 24 de ese mes, mientras que el estado de emergencia que se aplicó en marzo a raíz de la pandemia de coronavirus; fue levantado en las últimas horas.

Sin embargo, siguen prohibidas las congregaciones masivas, por lo que los partidos se jugarán previsiblemente sin público.

En Turquía, por su parte, se informó que la Superliga retornará el 12 de junio a través de un comunicado publicado por el presidente de la Federación del Fútbol Turco (TFF), Nihat Özdemir.

El fútbol del estado transcontinental está afiliado a la UEFA por su extensión en la Europa Oriental y allí se desempeñan cinco argentinos.

«Hemos decidido iniciar la Superliga, la primera, segunda y tercera división y las Ligas regionales a partir del 12 de junio próximo”, dijo el dirigente en un comunicado oficial publicado en la web de la TFT.

El funcionario subrayó que esta decisión ya cuenta con el visto bueno del Ministerio de Salud, pero que aún falta establecer las condiciones bajo las cuales se podrá jugar, un asunto que será tratado con el Consejo Científico; instaurado para asesorar al Gobierno durante la pandemia del virus COVID-19.

En la Superliga turca juegan los argentinos Gastón Campi (ex Racing, Estudiantes y Atlético Rafaela), José Sosa (ex Estudiantes), ambos en Trabzonspor; Héctor Canteros (ex Vélez) y Ezequiel Scarione (ex Boca Juniors) en Ankaragucu y Gustavo Blanco Leschuk (ex Arsenal y Deportivo Merlo) en Antalyaspor.

Ozdemir recordó que la federación impuso los partidos a puertas cerradas a partir del 11 de marzo; cuando se conoció el primer caso de contagio por coronavirus en Turquía; antes de suspender por completo la Liga una semana más tarde, al registrarse el primer muerto.

“Si todo va bien podremos terminar la Liga a finales de julio, luego pasaremos a las Copas; y en agosto esperamos coronar la temporada acogiendo en nuestro país dignamente la final de la Liga de Campeones de la UEFA”, expresó el presidente de la TFF.

