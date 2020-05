Para Said Martínez los árbitros son los más olvidados

Said Martínez, arbitro hondureño, habló acerca de la situación que actualmente vive el gremio arbitral debido a la pandemia del Covid-19.

“Es una situación complicadísima para los árbitros. Lo más difícil es que desde la jornada 13 no recibimos nada de nuestro trabajo arbitral; y otros compañeros no lo hacen desde la jornada 9, 10, que es mucho más tiempo”, inició diciendo Said.

Asimismo, aseguró que la decisión de la Liga de clausurar el torneo Clausura 2020 fue muy correcta.

“La decisión de la Liga fue sapiente y adecuada, pero nos pudieron tomar en cuenta, ellos aportan el dinero, pero nosotros jugamos un papel importante”, indicó Martínez.

Por otra parte, menciona que “todo está complicado, porque los directivos que aportan no están percibiendo dinero para cumplir con la responsabilidad de pago a los jugadores que esperan su dinero también”, dice.

Agregando que: “Nosotros seguimos trabajando, nadie quiere llegar al siguiente torneo sin prepararse; entrenamos con ejercicios de piso para la masa muscular y para lo cardiovascular la movilidad para consumir grasa”, contó Martínez.

Cabe mencionar que hasta el momento ni la Federación Nacional Autónoma de Fútbol ni la Liga se han pronunciado para llevar algún tipo de ayuda a los silbantes. Said mencionó que en El Salvado a los árbitros se les dio 200 dólares como una colaboración.

