Proponen a esposa de Ricardo Álvarez como candidata a la alcaldía de Tegucigalpa

TEGUCIGALPA-HONDURAS. La dirigencia del movimiento Salvemos Honduras que lidera el designado presidencial Ricardo Álvarez, le pidió ayer a Lucrecia de Álvarez aceptar la candidatura a la alcaldía de Tegucigalpa.

Cabe indicar que hasta el momento se desconoce la decisión que tomará la esposa del dirigente nacionalista. Se está a la espera de conocer si la pareja del actual funcionario del Poder Ejecutivo aceptará o no dicha postulación.

Se debe mencionar que el designado presidencial ha propuesto en reiteradas ocasiones, en el tema electoral, adelantar las elecciones internas en el país con fecha 20 de noviembre. También a exhortado a la elección de representantes independientes, Segunda Vuelta Electoral, diputados por distritos y mantener a militares de las Fuerzas Armadas como custodios electorales.

El pasado fin de semana, Ricardo Álvarez, en medio de un encendido discurso durante el lanzamiento de su candidato a alcalde por la ciudad de Choloma, aseguró que ni él ni su movimiento volverán a ser “escalera” para que otros asuman el poder de la nación.

Cabe señalar que el dirigente nacionalista sostuvo que a su estructura política no se le ha tomada en cuenta en los últimos seis años de administración nacionalista. Por lo anterior, Álvarez afirmó que siempre han sido parte del triunfo, pero no del gobierno.

“Que no nos hayan tomado en cuenta me ha dado más fuerza para recorrer el país. El Partido Nacional es de todos, no de unos cuantos. En Salvemos Honduras tenemos claro que nunca fuimos parte, que nunca lo seremos porque nunca nos quisieron. Lo que sí les digo es que no seguiremos siendo un movimiento escalera para que se suban por ella y después se olviden de los que se cachimbean para ganar elecciones” sentenció.

Asimismo, en su discurso, el líder político destacó la importancia de la unidad partidaria y la apertura a nuevos liderazgos.

En virtud de eso, puso de ejemplo a su candidato a la alcaldía de Choloma, Carlos Gustavo Zeron, quien con apenas 30 años de edad aspira gobernar uno de los municipios más importantes del país.