Adolfo Facussé: «No sé si el Gobierno de Honduras vive en Honduras»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El expresidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Adolfo Facussé, indicó que el alto costo de la energía y la dificultad de realizar trámites son dos factores que están provocando el cierre de empresas en el país.

En ese sentido, el empresario manifestó que es fácil que decidan irse, pues en Honduras «les cambian las reglas».

«Se están yendo y hay buenas razones para eso. Aquí cambian las reglas, no hay seguridad jurídica, no se sabe si las leyes se aplican o no según la conveniencia».

Entre las razones que influyen en la migración de las empresas, agregó que «las tarifas eléctricas son altísimas». Además, destacó que existe una serie de obstáculos, pero ninguno de estos indica realmente si ayudará a simplificar o facilitar las instalaciones de empresas en el país.

Lea también: Adolfo Facusse: FFAA no salvarán a Honduras; el pueblo los mira como enemigos

«No sé si el Gobierno de Honduras vive en Honduras»

Por otro lado, el extitular de la ANDI, señaló: «Lo que quisiéramos todos es que estén viniendo las empresas para que resuelven el problema del empleo en el país».

En cuanto al tema de las inversiones que el Gobierno dice se han realizado en el país, para la generación de empleos, el empresario señaló que todo se trata de propaganda para decir que todo esta bien. Se cuestionó si el Gobierno de Honduras realmente está en Honduras.

«No sé si el Gobierno de Honduras vive en Honduras, porque los demás hondureños sabemos que no es así, es una maquinaria de propaganda que dice que todo está bueno», manifestó.