Primi Maradiaga presenta opciones para el Clausura 2020

SAN PEDRO SULA.- El reconocido entrenador catracho, Ramón «Primitivo» Maradiaga dio su opinión sobre lo que se debe hacer con el actual Clausura 2020, y entre sus declaraciones destaca a falta de rapidez en la toma de decisiones por parte de la Liga Nacional.

Para el «Primi» ese es un factor por el cual no se encuentra una solución, pues la Liga debe presentar opciones:

«El problema mayor está en que la Liga no ha presentado alternativas, fechas para poder reanudar el campeonato, o una fecha para poder determinar si se sigue, si hay descenso. No hay alternativas de eso, si no sabemos eso, será difícil».

Ramón Maradiaga y sus opciones para el problema

El estratega hondureño le recomendó a la Junta Directiva de la liga algunos medidas a tomar en cuenta para poder seguir con el campeonato de la Liga Nacional:

«Yo manejo dos opciones, uno, arrancar la pentagonal y decidir el campeón, la segunda, declarar nulo y comenzar para el siguiente torneo que sería Clausura 2020. Si los dirigentes no mantienen alternativas será difícil».

Te puede interesar: Rubilio Castillo podría recibir una sanción de su equipo