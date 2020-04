¿Cómo saber si mi novio me engaña? Existen 8 señales indispensables

DE MUJERES- Si estás leyendo este artículo es porque sospechas que tu novio te engaña. Sin embargo antes de actuar al respecto resulta importante que te sientes a reflexionar si no se tratará simplemente de un ataque de celos, o si hay razones claras que indican que quizá él te es infiel.

La inseguridad y los celos son dos grandes enemigos de la relación de pareja, por eso en este artículo te daremos señales reales para que descubras cómo saber si tu novio te engaña, y distingas una infidelidad real a una imaginaria.

Aleja los fantasmas de los celos

Una vez que lo logres, ve directo al grano: señales claras de que tu novio te engaña o que tiene intenciones de hacerlo.

En primer lugar de repente y sin razón aparente tu chico se ha vuelto un poco esquivo. Has notado que últimamente evita salir contigo o te pone excusas para no hacer determinados planes. Comienzan a verse menos porque él está cada vez más ocupado. Si esto ocurre sin una razón aparente (no está en exámenes, no está pasando por una situación especial en el trabajo) es momento de sospechar.