Presidente del Minas aclara rumor sobre el ‘Chino’ López y vincula jugador con la ‘Máquina’

Danlí.- El Real de Minas comenzó los trabajos de pretemporada de cara al Torneo Clausura 2021, es por eso que CRONÓMETRO conversó con el presidente del conjunto minero, Gerardo Martínez, para conocer cuales son los planes del equipo de cara al nuevo campeonato.

El mandamás del cuadro oriental, se ha referido al régimen médico habitual que se le practica a todo integrante para iniciar de lleno los trabajo de este campeonato que dará inicio este 16 de febrero.

«El sábado se realizaron las pruebas medicas a los jugadores y lunes recién pasado comenzamos la pretemporada, mientras las pruebas de Covid-19 se llevarán a cabo este viernes».

Así mismo, nos detalló las posiciones que deben ser potenciadas para este Clausura: «Estamos buscando jugadores puntuales, en las posiciones que nos hacen falta, un centro delantero, un mixto que también desarrolle funciones de ’10’ y par de defensas centrales»

Martínez confirmó el cuerpo técnico para el Clausura, manteniéndose «el mismo encabezado por Israel Canales como entrenador, Harold Yepes, asistente (en estos momentos se encuentra de vacaciones en Colombia) Nolberto Aguilar, preparador físico y el preparador de porteros, Felipe Godoy».

Posibles fichajes

Sobre la posibilidad de nuevas incorporaciones Gerardo argumentó, «hasta el momento no tenemos ningún jugador cerrado, aunque es casi seguro que se dé lo de Brayan Castro, defensa central que jugó con el España hace un año, sólo que está un poco pasado de peso por lo que estamos esperando que baje un poco para cerrar su vinculación».

Archibald, año y medio más de contrato y, traerá a un paisano

Uno de los baluartes del equipo minero es el guardameta, Julani Archibald, quien a demás de proteger la portería con grandes garantías, también ejerce la función de buscador de talentos.

«Archibald viene el fin de semana, antes de irse de vacaciones le renovamos el contrato por año y medio. Estamos esperando que un paisano de él venga al equipo, ya sea un delantero o un volante mixto. Nos está ayudando y nos quedaremos con uno de los dos», reveló Gerardo.

Jugadores que no seguirán en el Real de Minas

Gerardo Martínez adelantó la marcha de uno de sus exponentes de gol que tantos frutos les dio la temporada recién concluida. Se trata de Diego Rodríguez quien estaría llegando a uno de lo grandes del país.

«Diego Rodríguez no seguirá en el equipo, se le venció el contrato, no quiso renovar y creo que va para el Real España. Otros jugadores que no fueron tan habituales que también se les venció el contrato y hay alguna otra posibilidad de que un jugador tenga la venia de ir al extranjero, pero no existe hoy por hoy nada concreto».

Caso del ‘Chino’ López

Gerardo Martínez se mostró sorprendido al ser consultado sobre los rumores que indicaban a Real de Minas como uno de los posibles rumbos del ‘Chino’ López.

«Falso, con nosotros no, el Motagua es que creo que está interesado en él. Ahorita tuvimos una Reunión con la junta directiva y para nada, no se tocó el tema del ‘Chino’ López.

Y agregó: «Es un buen jugador, un gran jugador, pero sabemos que no se va venir, el salario que le podemos dar nosotros ni se va acercar a lo que le daba el Real España. El tipo de salario que tiene el ‘chino’ es un jugador de equipo grande».

