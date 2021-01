Médicos hondureños sospechan que nueva cepa del COVID ya está en Honduras

HONDURAS. Mucho se ha hablado de la nueva cepa del COVID-19, luego de que se confirmara su presencia en varios regiones extranjeras, el gremio médico de Honduras a dado sus versiones referente a si existe tal variante en el país.

Y, es que se ha difundido información en cuanto a ciudadanos que podrían haber llegado a territorio hondureño, siendo portadores de esta cepa del virus. Pese a que no se ha confirmado, Diario TIEMPO Digital recibió opiniones de varios médicos.

La gran pregunta radica en saber si la cepa ya está en el país. La respuesta a la pregunta fue contestada por galenos de Honduras.

Médico Oscar Sánchez

El doctor Oscar Sánchez, delegado presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH) detalló que la alza de contagios hace pensar y suponen que en el país se tiene una mutación del COVID-19.

Según el médico, lo consideran de tal manera por el alto número de positivos que se tiene. Aunque conocen entre sus colegas que también se debe a la libre circulación de personas en las ciudades más importantes, por las «no restricciones», y aglomeraciones.

Asimismo, determinó que existe algo interesante que no había pasado a inicios de la pandemia del año 2020. Esto es, que ahora observan personas jóvenes con cuadros delicados y de gravedad.

«Antes no mirábamos, sino que estábamos pensando que solo adulto mayor, era el más golpeado, pero no, ya estamos viendo jóvenes que incluso han fallecido», agregó.

El doctor Sánchez acotó en que estas situaciones no se veían en meses atrás. Además, determinó que las autoridades correspondientes deben investigar sobre la nueva cepa del COVID-19, dado que, se tiene reportes de sospechas.

«Creo que ya tenemos una mutación del virus, lastimosamente en nuestro medio no existe la tecnología de ingeniería molecular, que nos permita determinar las cepas del coronavirus. Nos preocupa la conducta de la población», finalizó diciendo.

Doctor Fernando Valerio

Otro de los médicos reconocidos en el país es el doctor Fernando Valerio, quien declaró que no se extrañaría de que la nueva cepa ya se encuentre en el país.

«Hay demasiados casos y mayormente complicados, con afectación más rápida que los casos de junio. La verdad que sí pudiese ser», mencionó. También, el galeno atribuyó que la nueva cepa del COVID-19 es más contagiosa.

Galeno Carlos Umaña

Por su parte, el doctor Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) manifestó que por la cantidad de contagios consideraba que la nueva cepa ya estaba en Honduras.

Sostuvo que algo está pasando en el país. Mientras tanto, señaló que solo él está manejando cinco núcleos familiares que suman más de 30 personas simultáneamente contagiadas por COVID.

«La cepa está terrible. No sé, no puedo tener pruebas científicas porque no hay laboratorios que lo constate, pero dado el aceleramiento que hemos tenido y el desbordamiento de los hospitales de la zona norte, es grave la situación», externó.

Umaña, concluyó que lo sucedido actualmente no había ocurrido en meses anteriores. «Hoy los cupos se están logrando porque se están muriendo más de 20 personas todos los días. Entonces definitivamente sostengo que algo está pasando con esta nueva variante de virus«, externó.

