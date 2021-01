Erick Chavarría responde a rumores sobre supuesta separación de su esposa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de varios rumores, el periodista y expresentador del programa «Las Mañanas del 5«, Erick Chavarría, aclaró en las últimas horas los rumores sobre la supuesta separación de su esposa, Jennifer Paola, con quien está casado desde hace más de ocho años y procreó un hijo.

Aunque, Chavarría no dijo exactamente si ya se divorció o no de su pareja sentimental, sí dejó entrever que, por el momento, no convive con ella. «Estoy en paz conmigo mismo y dando amor a las personas que amo realmente», afirmó.

Chavarría expresó lo anterior, a través de un «en vivo» con el también periodista hondureño que radica en Reino Unido, Ángel Guity.

«Yo me casé hace 8 años, pero viví 9 años, que es la edad que tiene mi hijo. Tenía 24 años cuando ya prácticamente estaba enchachado (casado) como se dice popularmente. Temprano por el agua, como dicen en mi pueblo», comenzó diciendo Erick Chavarría.

Al consultarle cómo se conoció con su esposa, el presentador de televisión dijo que ella es capitalina y que su amor surgió a través de las redes sociales.

Chavarría no quiso ahondar en detalles

Sobre el proceso de divorcio, Erick Chavarría no quiso ahondar en detalles, pero sí dijo que está en una etapa donde se quiere reencontrar a sí mismo y pensar muchas cosas al igual que su actual pareja sentimental.

«Estas son crisis que todo mundo tienen y pues no sé qué ocurrirá o que vaya a pasar pero yo sí soy de las personas que prefiero que se hable de mí por mi trabajo, que por este tipo de temas, por respeto a todos incluyendo a mi hijo», manifestó el también locutor de radio.

Además, dijo que el primer trimestre de este 2021 tiene que decidir si se queda o se va de la cadena televisiva donde ha laborado.

También mencionó que el 2020 resultó un año muy difícil para su vida porque lo inició con todas las ganas del mundo, pero lo terminó de la peor manera pasando pruebas tanto en su vida personal como laboral.

Ante esa situación tan abrumadora, el expresentador de «Las Mañanas del 5» afirmó que se mantiene positivo y siempre con la mirada al frente para salir adelante con sus objetivos profesionales.

