Pnfas duplica medidas de seguridad a esposa de Magdaleno Meza

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Las autoridades de la Penitenciaría Nacional Femenil de Adaptación Social (Pnfas), duplicaron las medidas de seguridad a Erika Yulissa Bandy García, esposa del fallecido narcotraficante Magdaleno Meza Fúnez.

Tal decisión se tomó por parte de dichas autoridades, a raíz de la petición del abogado Carlos Chajtur, quien advirtió que Bandy García también corre el riesgo de ser asesinada al interior de dicho centro.

En ese sentido, el abogado detalló que “la directora de Pnfas fue muy accesible y se ampliaron las medidas de seguridad. La cambió a una celda especial, se reforzaron los accesos, las puertas y las ventanas de la celda”.

Es preciso indicar, que la defensa de Bandy García ha solicitado en diversas oportunidades, su traslado del Pnfas hacia el Primer Batallón de Infantería. No obstante, autoridades judiciales que tiene en su poder dicha solicitud no han resuelto el caso y en otras instancias la han declarado sin lugar.

Por otra parte, Bandy García se encuentra bajo prisión preventiva en el Pnfas, y en los próximos meses enfrentará un juicio por lavado de activos.

De igual interés: Abogado asesinado en Copán vinculado a Magdaleno

Carlos Chajtur reforzó su seguridad

En días anteriores, el defensor del fallecido Magdaleno Meza, Carlos Chajtur, denunció que ha recibido varias amenazas, en su mayoría, provenientes del Partido Nacional. A su vez, reveló que está analizando la posibilidad de pedir asilo politico por temor a que suceda algo a su familia.

«Es una persecución que se ha dado en todo tipo de niveles. Pero el mayor porcentaje de las amenazas viene del Partido Nacional», aseguró el togado.

Por otra parte, el letrado explicó que lo del asilo no es la opción que prefiere debido a que la familia quiere quedarse en Honduras.

«Ayer estaba yo planteando hacer solicitud a una representación muy importante en el país . Vamos a esperar a ver que se resuelve. No deja de ser una opción. No es la que nosotros queremos, porque queremos seguir en el país, ejerciendo mi profesión y defendiendo los derechos de los hondureños en las medidas de nuestras posibilidades. Pero en salvaguarda de la seguridad de nuestras familias es una opción que no puede descartarse», apuntó.

Cabe recordar, que alrededor de tres personas ligadas al narcotraficante Magdaleno Meza Fúnez han sido asesinadas luego de su crimen el pasado 26 de octubre en el centro penal de Ilama, Santa Bárbara.