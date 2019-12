WhatsApp te avisará si recibes una una llamada entrante cuando hablas con alguien más.

Ademas de contar con funciones para enviar mensajes con emojis, GIFs, fotos y documentos, la aplicación de mensajería WhatsApp también permite a sus usuarios hacer llamadas.

Y es precisamente la herramienta para hacer llamadas de WhatsApp la que tendrá dos nuevas opciones. Así cuando estemos en una llamada y recibamos una nueva, podremos:

1-Rechazar las llamadas entrantes

2-Finalizar y aceptar una llamada, o lo que es lo mismo, colgar la llamada en la que participamos para aceptar otra.

Sin embargo, WhatsApp no permite retener la llamada en la que estábamos, es decir, la persona con la que charlábamos originalmente no podrá permanecer en línea esperando a que terminemos la llamada entrante.

Para hacer uso de esta función, nuestro dispositivo deberá contar con la versión 2.19.358, que ya está disponible iOS y Android.

WhatsApp avisará y el WhatsApp Plus

WhatsApp Plus es una ‘actualización’ no autorizada para WhatsApp que se ha popularizado en los últimos meses. Pero podría significar un riesgo para tu seguridad y la de tus datos personales.

Pese a ser descargada por cientos de usuarios que creen que se trata de una nueva versión de la plataforma de mensajería, la edición Plus no ha sido verificada y por lo tanto no es oficial, legal ni recomendable.

Consecuencias

La aplicación no es maliciosa, sin embargo, puede hacer que tu información personal, tus chats y lo que compartas en estos quede expuesto a personas que no tengan tu consentimiento.

Además puede provocar que tu cuenta de WhatsApp sea bloqueada al reportarse un fallo en los permisos de la aplicación.

En caso de que hayas descargado la app y la uses con regularidad, lo más recomendable es que cierres tu sesión y la desinstales, pues de lo contrario abrirás una puerta a hackers y malware.