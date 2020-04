Pitbull lanza canción benéfica para combatir el COVID-19

Pitbull quiere ayudar a sus fans a combatir la tristeza por el coronavirus con un nuevo himno dance: “I Believe That We Will Win” (Creo que nosotros vamos a ganar).

El cantante y rapero cubano-estadounidense, cuyo verdadero nombre es Armando Christian Pérez, lanzó el tema con un video lírico el domingo.

Todas las ganancias del sencillo apoyarán los esfuerzos por la pandemia de las organizaciones benéficas Feeding America y Tony Robbins Foundation.

Pitbull, quien como muchos artistas se vio obligado a cancelar conciertos, dijo en entrevista con The Associated Press que su primera preocupación no fue su agenda de trabajo sino cómo ayudar al público, a la sociedad. Tras escuchar un lema coreado en partidos de baloncesto universitarios, encontró la respuesta con “I Believe” (Yo creo).

Parte de la letra, que combina inglés y español, dice: “Que Dios bendiga a toda tu familia, mis amigos, de parte Armandito, dale duro a este virus”.

La música para mí es un idioma universal. Es lo que une las sociedades, las personas, el público, y eso es lo que necesitamos ahora mismo. Así que para todo el mundo allá afuera, ojalá que esto es algo que te dé esa inspiración y que te dé esa fuerza de saber que hoy esto es pa’ lante, pa’ arriba, no mires pa’ atrás ni para impulso.

Lea también: Ricky Martin sufre depresión, tristeza y frustración durante la cuarentena

Más sobre Pitbull

Armando Christian Pérez (Miami, 15 de enero de 1981), más conocido por su nombre artístico Pitbull, es un cantante y productor musical estadounidense de origen cubano.

Se inició como tal con géneros como el hip hop. Creció en Little Habana, una sección de Miami conocida por su gran población de ascendencia cubana.

Entre sus éxitos musicales se encuentran los sencillos ”Culo”, ”Dance Again” y ”On the Floor” junto a Jennifer López.

”I Know You Want Me”, ”Hotel Room Service”, ”Give Me Everything”, con Ne-Yo, el mega éxito ”Rain Over Me” con Marc Anthony, ”International Love” con Chris Brown, ”Back In Time”.

Pitbull ha sido capaz de hacer resurgir las carreras musicales de un buen número de cantantes y les ha devuelto a la cresta de la ola de la música mundial.

🔹 Suscríbete gratis a más información sobre el #COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo