Roque Pascua: “Me preocupa el futuro del fútbol hondureño”

SAN PEDRO SULA.- Roque Pascua, directivo de Club Deportivo Marathón, habló acerca de los problemas que pasa la Liga Nacional de Honduras, tras la crisis del Coronavirus que se vive a nivel mundial.

Y es que a su juicio, Pascua asegura que la situación financiera es el tema de mayor importancia, ya que esta situación dejará en peores condiciones al futbol hondureño.

Además habló acercar del aporte que hará la Liga Nacional Profesional de Honduras hará a los diferentes equipos de la Primera División.

“Con el dinero que aporte la Liga Nacional a los equipos no será suficiente, si la Federación Hondureña de Fútbol no apoya se vendrán una serie de problemas legales. Eso me preocupa por el futuro del fútbol profesional en Honduras que ya está muy debilitado; y el golpe del Covid-19 lo ha dejado más frágil”, inició diciendo Pascua.

Y agregó: “Es muy importante la postura de la Fenafuth debería de proteger a los clubes con medidas de alivio porque varios equipos no podrán pagar a sus futbolistas y así se evitarán denuncias masivas de jugadores, las instituciones se han quedado sin ingresos de taquillas y patrocinios”, mencionó.

Problemas en Marathón

El directivo verdolaga, aseguró que en la institución sampedrana están viendo la forma de hacerle frente a esta situación y cumplir con su cuerpo técnico y jugadores.

“En Marathón estamos viendo de qué manera vamos a enfrentar el problema financiero, tenemos que sentarnos para armar una mesa de negociación. Todos vemos las cosas diferentes, unos queremos que siga el torneo, otro no; cuando llegue la ayuda económica las cosas van a cambiar, la gran preocupación de los clubes es no poder cumplirle a los jugadores”, cerró Pascua.

Donald Trump: “Estoy cansado de ver partidos de béisbol”