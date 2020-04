Confirman muerte 39 en una sala de Covid-19 en SPS

CORTÉS, HONDURAS. El jefe del Hospital Regional del Norte, Omar Janania, confirmó este día a través del programa televisivo Frente a Frente, que ayer murió una mujer en la sala de Covid-19 del IHSS, sexta víctima en dicho centro asistencial.

«En el Seguro Social han habido seis muertes por Covid-19. Anoche hubo un fallecimiento de una señora que todavía no tenemos el resultado del PCR», señaló el galeno durante una de sus intervenciones.

Sin revelar más datos de la nueva víctima de coronavirus, Janania dio a conocer que la fémina ya padecía de una enfermedad pulmonar, la cual hizo prácticamente imposible su recuperación, pese a los esfuerzos médicos. «Ella tenía una enfermedad base: una tuberculosis», reveló el médico.

Asimismo, el director del IHSS afirmó que, pese a que el Laboratorio Nacional de Virología todavía no confirma si la paciente estaba contagiada o no coronavirus, «Esta señora debe enterrarse con los protocolos Covid-19, aunque no haya resultado de la prueba».

SPS, más muertes por Covid-19 en Honduras

Cabe destacar que días atrás, Omar Janania reveló que, tan solo en San Pedro Sula, al menos 38 personas habrían muerto a causa del virus. Pero con el nuevo deceso de ayer, entonces, la cifra aumenta a 39.

«Podemos confirmar que dentro de la unidad del Catarino Rivas murieron 17 pacientes, dentro de la unidad de Covid-19 de Leonardo Martínez murieron 16 pacientes y dentro de la unidad del Seguro Social murieron cinco pacientes», señaló Janania en esa pasada ocasión.

Sin embargo, se debe señalar que hasta ayer, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) confirmó tan solo 31 muerte a nivel nacional. Aun se está a la espera de más resultados post-mortem.

