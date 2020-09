Personal del Materno Infantil de «brazos caídos» ante hacinamiento en quirófanos

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Por hacinamiento en las salas quirúrgicas e irregularidades de parte de las autoridades del Hospital Escuela, un grupo de trabajadores del Materno Infantil, decidió mantenerse en «brazos caídos» la mañana de este jueves.

Al respecto, el presidente de la Asociación de Técnicos Instrumentistas –Félix Palma– detalló que la protesta respondía a «muchas irregularidades encontradas entre las autoridades del Hospital Escuela, por incumplimiento a algunos acuerdos y compromisos adquiridos en diferentes reuniones».

De igual forma, indicó que la problemática también surge «por el hacinamiento laboral en la sala de operaciones del bloque Materno Infantil. Por lo que, varios empleados se han contagiado de Covid-19«.

Según el profesional, esta situación ha provocado que al menos 800 empleados de todo el centro asistencial se hayan enfermado del mortal virus; cuya principal fuente de contagio han sido los quirófanos del hospital. Lo cual, supone un riesgo latente para todo el personal de salud.

Falta de personal en los quirófanos

Por su parte, los expertos en el área de radiología, denunciaron que no se cuenta con el personal suficiente para prestar la atención debida a la población.

Sumado a ello, resaltaron que desde hace 5 años, la Junta Interventora no ha seguido cumpliendo con las promesas de contrato.

En tal sentido, la presidenta de la Asociación de Técnicos en Radiología de Honduras, Johana Aguilar, externó que «en los quirófanos los técnicos de radiología no podemos prestar el servicio de las especialidades del brazo en C de neurocirugía, cirugía y ortopedia pediátrica porque no tenemos personal».

Cabe destacar que, a la protesta pacífica se unieron varios representantes de las centrales obreras del Hospital Escuela; entre ellos, la Asociación de Empleados Públicos.

