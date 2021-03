Pedro Troglio tras vencer a Motagua: «No me gusta hablar de paternidad»

TEGUCIGALPA.- El entrenador de Olimpia, Pedro Antonio Troglio, habló de su victoria 1-2 en el clásico frente Motagua y se negó a usar la palabra «paternidad» pese a obtener victorias en los últimos duelos.

«No me gusta hablar de paternidad, son buenos momentos y tenemos que disfrutarlos. Somos dos equipos muy parejos, muy buenos, ellos metieron muchos futbolistas de ataque muy buenos. Nosotros teníamos que liquidar y no lo hicimos, estuvieron a punto de empatarnos. Somos un equipo humilde que no se cree más que los demás, gana trabajando, no le sobra nada», declaró Troglio.

Problemas con Fernández

También se refirió a la destacada actuación del carrilero derecho de los azules, Carlos «Muma» Fernández.

«A Fernández no hay que darle el lado de adentro, eso lo habíamos hablado, generó cinco ocasiones, por estuvimos hablando permanentemente con la zona baja», expresó.

José García

El técnico argentino destacó el sacrificio y esfuerzo del nuevo defensor José García, que volvió de Real de Minas e hizo un gol en el partido de este domingo.

«García tuvo que hacer camino yendo a Real de Minas, sabíamos que iba jugar en esa posición a pesar de no ser la suya, le pedimos algo especifico que era juntarse con los centrales para cubrir a los dos nueves y lo hizo bien», comentó Troglio.

Dejar de lado las formas

«Cuando juegas contra clubes como Motagua uno no se detiene a ver la belleza del fútbol, lo más importante es el resultado, si luego viene acompañado de un gran partido es lo mejor, pero no siempre se juega bien. En este tipo de duelos los detalles cambian las situaciones», declaró.

«He estado en el cielo y en el infierno, me ha tocado ganar muchos clásicos y también perder mucho, estoy feliz y disfruto el momento, eso nada más», concluyó diciendo el técnico de los «albos».

