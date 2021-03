Pedro Troglio explica por qué salió Maidana de Olimpia

TEGUCIGALPA.- Pedro Troglio volvió a derrotar a Motagua en el clásico nacional y en la conferencia de prensa postpartido, el entrenador del Olimpia aprovechó para explicar la salida de Cristian Maidana.

Troglio reconoció que no le agradaron las declaraciones del jugador argentino en las que aseguró que no tenía cupo en su equipo.

«El otro día escuchaba hablar a un jugador que se fue decir de posibilidades. Yo tuve la oportunidad de jugar en River Plate y en equipo grande no existen las posibilidades, existe el momento y cuando te toque tenés que jugar bien y así te quedás en el equipo«, comenzó diciendo.

«Yo no le puedo dar confianza a nadie porque tengo grandes jugadores y en algunos puestos tengo tres. Entonces, si vos jugás mal un partido, tiene que jugar otro, no puedo dejarte cinco y tengo 34 jugadores. Si le voy a dar cinco o seis partidos a cada uno estoy liquidado», explicó.

«Por eso mi indignación con la salida de Maidana, por la declaración cuando habla de confianza, eso es algo que siempre les digo a los jugadores, yo no les doy confianza, yo necesito que ellos me la den a mí para ponerlos y de esa manera el que quiere lucha, se sacrifica, se mata y tiene sus posibilidades y las aprovecha. El fútbol es así, el que no lo entiende no puede jugar en un equipo grande, ya que significa estar en la cola esperando que te toque y después hacerlo bien, ya que nadie te puede dar cinco partidos», señaló el estratega argentino.

Manejo de un gran plantel

«Cuando digo que no me sobra nada estoy siendo demasiado humilde porque lógicamente tengo un gran plantel, pero me refiero a que no nos creemos unos fenómenos, sino trabajamos no podemos ganar. El éxito está en cada jugador en esperar su momento«, dijo el DT bicampeón.

Cristian Maidana dejó las fijas del Olimpia y rápidamente fue anunciado como nuevo jugador del Cobrelola de la primera división de Chile.

