Maidana se despide de la afición: «Prefiero dar un paso al costado»

TEGUCIGALPA.- El jugador argentino, Cristian Maidana fue dado de baja en el Olimpia luego de que este llegara a un acuerdo para su salida del club merengue.

Olimpia confirmó que el «Mago» se irá al fútbol chileno al no tener participación con los de Pedro Troglio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Penal Decisivo (@penal_decisivo)

Maidana de despide de la afición

Desde su página oficial de Facebook, el argentino no dudó en escribir un mensaje de despedida:

«Tristemente anuncio mi salida del Club Olimpia Deportivo. Agradecido eternamente a esta afición por el cariño desde el primer día hacia mi y mi familia», comenzó diciendo el escrito del Chaco.

El ex «12» de los albos le gradeció a la directiva por el tiempo que le permitieron estar defendiendo los colores del equipo merengue.

«Agradecido a la directiva, especialmente al señor Osman Madrid, Tato Saybe y JC por darme siempre una mano en todo , siempre a disposición. Por brindarme su entero apoyo y afecto».

Se va porque no lo toman en cuenta

Maidana fue claro y dijo que a pesar de estar pasando una situación difícil con su familia, él no dejo de entrenar. Pero el banquillo merengue no lo tomó en cuenta, es por eso que tomó la decisión de hacerse a un lado.

«Fueron los mejores meses en mi carrera deportiva y hoy me toca irme a pesar de estar pasando una difícil situación familiar, pero no tengo lugar en el equipo y aunque respeto la decisión, debo pensar en mi carrera y mí bienestar también».

«Todo jugador necesita jugar y tener minutos en cancha. La confianza en un futbolista es fundamental para poder rendir dentro del campo. He sido profesional en todo sentido hasta los últimos días, como ahora, a pesar de lo que estoy viviendo familiarmente, no he dejado de entrenar ni de estar a disposición del cuerpo técnico dando lo mejor de mí».

«Olimpia siempre estará en nuestros corazones y ojalá la vida me vuelva a encontrar . Al no ser tenido en cuenta, prefiero dar un paso al costado para beneficio del club también».

Te puede interesar: Así celebró el «Día de San Valentín» el mundo del deporte

Suscríbete gratis a más información deportiva en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/35GpKtQ