SPS: papá soltero y su hijo, desalojados y viviendo en calle, a causa de pandemia

HONDURAS. Probablemente no sea el único caso en el país, pero lo que ocurrió con Miguel y su hijo es una prueba inequívoca de las consecuencias económicas que deja la pandemia del Covid-19.

Hace meses, a raíz de la paralización de la economía luego de la llegada del coronavirus, Miguel, quien es un joven papá soltero que vive en San Pedro Sula, fue despedido de su trabajo.

La deuda del alquiler del apartamento en el que residía junto a su vástago fue acumulándose cada vez más y más. El poco dinero que lograba obtener a diario lo invertía en comida para él y su pequeño.

Jamás Miguel imaginó que le iba a tocar dormir, literalmente, en la calle, pero sabía que, por como se estaban dando las cosas, era una posibilidad real. Y así fue, los dueños de su ‘cuarto’ le pidieron que desalojara, y él no tuvo otra opción que hacer caso.

Fue entonces cuando tomó sus pocas pertenencias, le dijo a su hijo que debían irse, y sin tener otro lugar en donde vivir, se ubicó en la mediana del Segundo Anillo Periférico de la ciudad industrial, frente a la iglesia La Luz del Mundo.

Papá e hijo en la calle: no quieren abandonarse

Hasta la fecha, Miguel y su pequeño acumulan cuatro semanas viviendo en condiciones inhumanas. Y hace tres año que está criando solo a su hijo, pues su compañera de hogar murió por problemas cardíacos, pero su vida dio un giro y nunca pensó que atravesaría un problema así en medio de una pandemia.

Él solicita que lo ayuden a conseguir trabajo para mantener a su primogénito. No obstante, comentó que le han ofrecido algunos empleos, pero necesita que le permitan llevar al pequeño al trabajo, ya que no tiene con quién dejarlo y no puede quedar solo.

