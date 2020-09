Un día en la Historia: esto aconteció un 23 de septiembre de…

1846: en Europa los astrónomos Urbain Le Verrier (francés) y John Couch Adams (británico) descubren el planeta Neptuno. Johann Gottfried Galle (alemán) verificó el descubrimiento.

1889: en Japón se funda la fábrica de naipes Nintendo (que en el futuro desarrollará videojuegos). Nintendo Co., Ltd es una empresa de entretenimiento dedicada a la investigación y desarrollo, producción y distribución de software y hardware de videojuegos, y juegos de cartas, con sede en Kioto, Japón.​ Su origen se remonta cuando comenzó a operar como Nintendo Koppai tras ser fundada por el artesano Fusajirō Yamauchi4​ con el objetivo de producir y comercializar naipes Hanafuda.​ Tras incursionar en varias líneas de negocio durante la década de 1960 y adquirir una personalidad jurídica de empresa de capital abierto bajo la razón social actual, en 1977 distribuyó su primera videoconsola en Japón, la Color TV Game 15. Sus productos incluyen algunas de las consolas y títulos más influyentes y exitosos en la industria de los videojuegos, como la Nintendo Entertainment System, la Super Nintendo Entertainment System,​ la Wii10​11​12​ y la Game Boy;​ así como los títulos Donkey Kong (1981), Super Mario Bros. (1985), The Legend of Zelda (1986), Metroid (1986), Tetris (Game Boy) (1989), Fire Emblem (1990), Star Fox (1993) y Pokémon Red y Blue (1996), que dieron origen a sus correspondientes franquicias. Nintendo cuenta con varias filiales en múltiples ubicaciones tanto en Japón como en el extranjero, en las cuales delega la responsabilidad de producir y distribuir sus productos, además de socios comerciales como The Pokémon Company y Warpstar, Inc..8​3​ Tanto la organización como su personal han recibido varios premios por sus logros, entre los cuales se incluyen reconocimientos Emmy de tecnología e ingeniería,14​15​ Game Developers Choice Awards y galardones BAFTA de videojuegos,16​17​ entre otros. Asimismo, es una de las empresas japonesas con mayor riqueza y valor en el mercado,18​19​20​ además de poseer una de las políticas de responsabilidad social con «mejor reputación» en el mundo.

1909: se publica por primera vez la novela por fascículos de Gaston Leroux, El fantasma de la ópera (original: Le Fantôme de l’Opéra).

1910: entre Suiza e Italia, el piloto peruano-francés Jorge Chávez consigue cruzar los Alpes por primera vez en un monoplano Blériot XI.

1913: el francés Roland Garros se convierte en el primer piloto en sobrevolar el mar Mediterráneo.

1943: en Saló (provincia de Brescia, en Lombardía), Benito Mussolini forma el primer Gobierno de la República Social Italiana.

2002: se lanza la primera versión del navegador web Mozilla Firefox (Phoenix 0.1).

2008: lanzamiento inicial del sistema operativo Android para teléfonos inteligentes.

Nacimientos

63 a. C.: César Augusto, emperador romano. Fue el primer emperador romano. Gobernó entre 27 a. C. y 14 d. C.,​ año de su muerte, convirtiéndose así en el emperador romano con el reinado más prolongado de la historia. El mandato de Augusto inició una era de paz relativa conocida como la Paz romana o Pax Augusta (en su honor). Salvo por las constantes guerras fronterizas, y con la excepción de una guerra civil de sucesión imperial que duró un año, la sociedad del Mediterráneo gozó de un ambiente pacífico durante más de dos siglos. De igual forma, Augusto expandió el Imperio romano, asegurando en el proceso sus fronteras mediante la subordinación a Roma de las regiones circundantes. Además, celebró un acuerdo de paz con el Imperio parto —el más poderoso de sus vecinos— por la vía diplomática, reformó el sistema tributario romano, desarrolló redes de caminos que contaban con un sistema oficial de mensajería, estableció un ejército permanente (así como un pequeño cuerpo de marina), y creó la Guardia Pretoriana junto a fuerzas policiales de seguridad, tanto para mantener el orden como para combatir los incendios en Roma. Resulta destacable añadir que gran parte de la ciudad se reconstruyó bajo su reinado. Tras su muerte en 14 d. C., el Senado lo divinizó, siendo posteriormente adorado por el pueblo romano.6​ A manera de legado, sus nombres «César» y «Augusto» serían adoptados por todos los emperadores posteriores.

1861: Robert Bosch, ingeniero y empresario alemán (f. 1942).

1890: Friedrich Paulus, general alemán (f. 1957).

1916: Aldo Moro, político italiano (f. 1978).

1920: Mickey Rooney, actor estadounidense (f. 2014).

1924: Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, empresario y periodista nicaragüense (f. 1978).