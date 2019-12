Orinson Amaya ante la eliminación de Marathón: «Es un fracaso»

SAN PEDRO SULA.- El presidente del Marathón, Orinson Amaya, habló sobre la repentina eliminación de los verdolagas en el partido ante el Vida por la Pentagonal Apertura 2019, en sus palabras se percibió molestia y decepción.

El «mandamás» del Marathón dijo estar muy adolorido por la eliminación y señaló que los jugadores no pudieron asimilar perder el liderato de las vueltas regulares:

«Es duro, difícil de asimilar esta eliminación después de todo el esfuerzo hecho como junta directiva para mantener el equipo bien. El jugador no pudo superar el golpe anímico de perder las dos vueltas, con la diferencia que llevábamos y perder en nuestra casa puntos contra Real Sociedad, Vida y Lobos, adicional nos han hecho goles infantiles en los últimos minutos perdiendo puntos importantes, es doloroso».

Un fracaso la inversión de Marathón

Amaya también dejó en claro que el esfuerzo por mantener un equipo competitivo terminó siendo un fracaso; ya que la misión principal era llegar a una final y responsabilizó a algunos jugadores por ser «conformistas» y no sentir la camisa de los verdes.

De igual manera, anunció que la plantilla sufrirá un mínimo de cuatro bajas para el Clausura 2019.

«Nosotros diseñamos y construimos este club para que fuera a la final y peleara la copa, lamentablemente no se pudo dar, es un fracaso porque se hizo una inversión importante».

«Miramos que hay jugadores que no están para que jueguen en Marathón, no tienen ese compromiso, esa sangre, no saben el esfuerzo que uno como dirigente hace para tenerlos al día y presentarles una oferta de trabajo, no lo están valorando, entonces hay que tomar medidas drásticas; hay varios jugadores que no aprovecharon esa oportunidad; no les ha caído el veinte de lo que es estar en el Marathón y a lo mejor cuando estén en otro club van a valorar».

Marathón jugará su último partido de la temporada el próximo domingo 8 de diciembre en el estadio Nacional de Tegucigalpa contra el Olimpia; si los verdes pierden, los merengues se coronarán campeones, mientras que si los sampedranos ganan, mandarán a los merengues a una Gran Final contra el Motagua.

Te puede interesar: Jorge Pineda: «Nos pasó factura en la Pentagonal no ganarle a Motagua»