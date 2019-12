Hermana de muerto en posta policial: «No me dejaron verlo cuando lo detuvieron»

COLÓN, HONDURAS. Tras la muerte violenta de un hombre dentro de una posta policial en Trujillo, Colón, la hermana de este reveló los momentos que vivió cuando se suscitó el hecho criminal.

Cabe recordar, que la acción sangrienta se materializó en la estación policial de la localidad de Ilanga, jurisdicción de la ciudad en mención. El occiso respondía en vida al nombre de Erick Madrid López, alias «Poker».

Según las autoridades policiales, el hecho ocurrió cuando ellos realizaban un allanamiento en la aldea Atazcosa. En las celdas quedó detenido Madrid López junto a Lendy Iván Rodríguez Rodríguez, quienes estaban bajo el resguardo de cuatro policías.

Al parecer, los agentes que andaban en patrullaje recibieron el reporte de un tiroteo en la posta. Ellos informaron que de inmediato se trasladaron hacia el lugar para verificar que lo ocurrido.

Hermana de Erick Madrid: «Lo golpearon»

En ese sentido, la hermana del occiso, manifestó que al joven desde que lo capturaron, los policías lo golpearon. Además, dijo que ellas junto a otros familiares intentaron verlo cuando aún estaba vivo, pero no los dejaron.

«Le pusieron chachas, lo subieron a la patrulla y comenzaron a golpearlo y en eso él me habla. Por eso nos movimos a la jefatura de Ilanga y le pedimos a la Policía que nos dejaran ver a mi hermano, pero ellos dijeron que no y que no».

Por otro lado, dijo que ella escuchaba que adentro seguían golpeando a Madrid López. Pero la negativa de los agentes policiales para no dejarla verlo, continuaron. «Yo les dije que no podían violentar nuestro derecho», agregó.

A su vez, detalló que por el otra lado de la posta hay una vivienda, por donde podían ver al detenido. Por lo cual, la vecina que ahí reside logró verlo y este aprovechó a decirle que ya lo iban a matar.

«Mi hermano le dice a la vecina que está ahí, ‘ya me van a venir a matar’, no se que le había dicho la Policía a él o que manejaba. Eso él le dijo a la muchacha», siguió relatando la hermana del asesinado.

«Tenemos compañía», dijo un policía

La fémina continuó con el relato, diciendo que ella volvió a insistir para que la dejaran ver a su hermano, pero la repuesta fue negativa. Sin embargo, en ese momento el agente que la atendía dijo: «Tenemos compañía».

«Dijo que teníamos gente aquí atrás (de la posta), y corrió para enfrente a meterse a la casa vecina y se corrió para el parque. Cuando escuchamos las detonaciones, solo había cuatro policías. Yo entré, porque los policías se corrieron al momento de los disparos».

La mujer confesó que ella entró a las posta, porque la misma quedó abierta. Agregó que en ese momento encontró a unos de los malhechores. «También me apunta a mi, yo me regreso y me pegó en una puerta».

Añadió que ella fue a ver la celda donde estaba su hermano para ver si estaba con vida, pero ya había fallecido. De igual forma, reveló que al hombre aún tenía las esposas puestas.